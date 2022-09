Baseball. Il Bbc Grosseto vince gara due per 2-0

Il Big Mat Bsc non riesce a replicare il successo del pomeriggio. In gara tre si deciderà il passaggio del turno



Grosseto: Il Bbc Grosseto, dopo la sconfitta per 7-5 del pomeriggio, s’impone per 2-0 contro il Big Mat Bsc Grosseto in gara due. La squadra di casa si è aggiudicata la partita mettendo a segno due punti nel terzo inning, grazie a Chelli e Ferretti. Oggi, domenica 11 settembre, dunque, si terrà alle 15.30, sempre allo stadio Jannella, il terzo ed ultimo incontro tra le due formazioni grossetane per decretare il passaggio del turno di semifinale di Coppa Italia.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 000

Bbc Grosseto: 002 000 00X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (1/4), Diaz 5 (1/4), Leonora 8 (1/4), Scull 7 (2/3), Pasquini Sweed 9 (0/4), Pancellini Mattia 2 (1/4), Cappuccini DH (2/4), Piccinelli 4 (0/3, Milli 0/1), Tiberi 6 (0/3);

Bbc Grosseto: Chelli 7 (0/2), Vaglio 4 (2/5), Barcelan Rodriguez 5 (1/3), Ambrosino 8 (1/5), Loardi 9 (3/4), Sgnaolin 3 (1/3), Biscontri 2 (0/4), Gentili DH (0/3), Ferretti 6 (0/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Flores Mateo (L, 6.0 RL, 5 V, 2 P, 6 BB, 7 K), Marquez Coronado (2.0 RL, 3 V, 2 BB, 4 K);

Bbc Grosseto: Gonzalez Valera (W, 8.2 RL, 8 V, 1 BB, 10 K), Noguera Rodriguez (0.1 RL, 1 K).

Arbitro capo: Sebastian Iacono Arbitro 1B: Luca Palazzotto

Foto di Federico Bettazzi.