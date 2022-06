Baseball, il Bbc Grosseto torna a mani vuote da San Marino

Grosseto: I biancorossi del Bbc Grosseto Spirulina Becagli nelle due gare del sabato sono riusciti a mettere a segno solo un punto (in gara3 con un fuoricampo di Hosè Herrera), ma sono stati fermati a dovere dai lanci di Quattrini e Di Raffaele. Infortunio per il rientrante Luis Gonzales. In classifica Torino fa il pieno a Collecchio e sopravanza i ragazzi di Ramos al secondo posto.



Gara2, San Marino Baseball- Bbc Spirulina Becagli Grosseto 2-0

SPIRULINA BECAGLI: Albert 8 (0/3), Chelli 7 (1/3), Loardi 9 (0/3), Barcelan 5 (1/1), Herrera 6 (0/3), Sgnaolin 3 (1/3), Sarrocco 2 (1/3), Biscontri bd (0/3), Vaglio 4 (1/3).

SAN MARINO: Ferrini 5 (1/2), Celli 8 (1/3), Angulo 4 (0/1), Lino 2 (0/2), Ustariz 3 (1/1), Leonora 7 (0/3), Pieternella bd (1/2), Batista 9 (1/3), Epifano 6 (0/3).

ARBITRI: Cicconi, Menicucci, Spera.

PUNTI: Grosseto: 000.000.0: 0 (5bv-0e); San Marino: 000.110.x: 2 (5bv-0e)

LANCIATORI: Bulfone (p.) 3.2rl-3bv-4bb-1so-1pgl, Oberto 2rl-2bv-3bb-0so-1pgl, Hidalgo 0.1rl-0bv-0bb-1so-0pgl, Quattrini (v.) 6rl-4bv-2bb-8so-0pgl, Mazzocchi (s.) 1rl-1bv-0bb-1so-0pgl.

NOTE: doppio Celli, Batista.

Gara3, San Marino Baseball- Bbc Spirulina Becagli Grosseto 2-0

SPIRULINA BECAGLI: Albert 8 (0/3), Chelli 7 (1/3), Loardi 9 (0/3), Barcelan 5 (1/3), Herrera 6 (1/2), Sgnaolin 3 (0/2) (Franceschelli 0/1), Sarrocco bd (0/1) (Fancellu 0/2), Biscontri 2 (0/3), Vaglio 4 (Ferretti).

SAN MARINO: Ferrini 4 (1/4), Celli 8 (1/3), Angulo 6 (1/3) (Di Fabio 1/1), Lino bd (1/2) (Di Raffaele 0/1), Ustariz 3 (3/3), Leonora 7 (1/4), Pieternella 9 (3/4), Morresi 2 (0/2), Pulzetti 5 (0/3).

ARBITRI: Menicucci, Spera, Cicconi

PUNTI: Grosseto: 000.100.0: 1 (3bv-4e); San Marino: 070.101.x: 9 (12bv-0e)

LANCIATORI: Gonzalez 1rl-0bv-0bb-1so-0pgl, Tucci (p.) 0.1rl-4bv-3bb-0so-3pgl, Hidalgo 2.2rl-3bv-1bb-0so-0pgl, Oberto 1rl-1bv-0bb-0so-0pgl, Noguera 1rl-4bv-0bb-0so-1pgl; Di Raffaele (v.) 5rl-2bv-3bb-4so-1pgl, Peluso 2rl-1bv-0bb-0so-0pgl

NOTE: fuoricampo Herrera (1p. al 4°); doppio Celli, Ustariz.