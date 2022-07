Baseball. Gli under 12 del Bsc Grosseto sono campioni regionali

I ragazzi di Luciani battono 7-4 la Fiorentina e diventano campioni. Gli under 15 non passano a Castiglione della Pescaia



Grosseto: Una stagione da incorniciare per le “terribili pesti” del Bsc Grosseto under 12. I ragazzi dei manager Lino Luciani e Cristian Bordo si sono imposti per 7-4 contro la Fiorentina, laureandosi campioni di Toscana con una giornata di anticipo. “Siamo davvero orgogliosi – commenta Lino Luciani, manager del Bsc Grosseto under 12 – della grande stagione dei nostri ragazzi. Abbiamo lavorato con dedizione e serietà, senza tralasciare il divertimento e la crescita anche umana del gruppo”.

Il prossimo appuntamento per i baby biancorossi sarà domenica 10 luglio, allo stadio Simone Scarpelli, contro il Pisa. “Sarà l’ultima partita della regular season – conclude Luciani – e l’occasione perfetta per festeggiare nella nostra ‘casa’ la vittoria del campionato. Non vediamo l’ora di scendere in campo e salutare nel migliore dei modi questa stagione”.

Non inizia nel migliore dei modi, invece, il girone di ritorno per gli under 15 del Bsc Grosseto. Domenica 3 luglio, infatti, non riescono ad avere la meglio contro la Ymca Etruscan fighters, perdendo per 10-5.