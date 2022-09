Baseball. Bsc si aggiudica gara uno con un nono inning da cardiopalma

I biancorossi s’impongono 7-5 allo stadio Jannella nel primo incontro della semifinale di Coppa Italia



Grosseto: Uno strepitoso Big Mat Bsc Grosseto, capace di crederci fino all’ultimo respiro, s’impone 7-5 in gara uno contro il Bbc Grosseto. I biancorossi hanno disputato un’ottima partita, nonostante la forza e il grande talento della squadra avversaria. Al terzo inning, infatti, è la formazione ospite a passare in vantaggio: una valida di Scull, che sorprende Chelli, permette a Piccini e Leonora di conquistare casa base. Nella sesta ripresa, dopo il 3-0 di Leonora, il Bbc Grosseto accorcia le distanze, mettendo a segno ben due punti. Nel settimo tempo arriva poi il 4-3 per la formazione di casa che ribalta il parziale.

Nell’ottavo inning il Bbc Grosseto mette a segno il 5-3. Giunti al nono inning, quando ormai tutto pareva una formalità, il Big Mat Bsc Grosseto sale in cattedra e timbra il cartellino per ben quattro volte, grazie a Piccini (particolarmente ispirato), Leonora, Valdez e Scull. Il match si chiude, dunque, 7-5 per la formazione ospite che in gara due sarà chiamata a tentare di chiudere definitivamente il derby grossetano.





Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 002 001 004

Bbc Grosseto: 000 002 210

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (1/4), Diaz 5 (2/5, Valdez 0/0, Childers 0/0), Leonora 8 (2/3), Scull 7 (2/4), Pasquini Sweed 9 (2/4), Cappuccini DH (1/5), Milli 2 (0/3), Piccinelli 4 (0/3, Pancellini Mattia 0/1), Tiberi 6 (0/4);

Bbc Grosseto: Chelli 8 (1/4), Barcelan Rodriguez 5 (3/4), Herrera Torrez 6 (0/3, Ferretti /01), Ambrosino 7 (1/5), Loardi 9 (0/5), Sgnaolin 3 (2/4), Biscontri DH (1/5), Sarrocco 2 (0/3), Vaglio 4 (2/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (6.0 RL, 6 V, 2 P, 4 BB, 7 K), Artitzu (W, 3.0 RL, 4 V, 2 P, 2 BB, 3 K);

Bbc Grosseto: Cozzolino (5.2 RL, 4 V, 3 P, 5 BB, 1 K), Oberto (L, 3.1 RL, 6 V, 4 P, 1 BB, 6 K).

Arbitro capo: Luca Palazzotto - Arbitro 1B: Sebastian Iacono

(foto di repertorio)