Baseball, allo Jannella il Bbc Spirulina Becagli riceve UnipolSai Bologna

Grosseto: Con l’unico dubbio legato alla presenza dell’ex Ambrosino, alle prese con un fastidioso guaio muscolare, il Bbc Grosseto Spirulina Becagli affronta in questo fine settimana (si giocherà venerdì alle 21, sabato pomeriggio alle 16 e alle 21) una delle sfide più attese dell’anno, che evoca tanti ricordi agli appassionati di baseball. Lo stadio Roberto Jannella si veste a festa per l’arrivo dell’UnipolSai Bologna, attuale capolista del girone B1 e vice campione d’Italia in carica. Un team costruito per riprendere il discorso scudetto interrotto lo scorso anno dopo tre successi di fila (2018, 2019, 2020).



Il manager Daniele Frignani ha a disposizione un organico stellare, a cominciare dal monte di lancio che nella gara di venerdì sera: il partente sarà l’imbattuto Raul Rivero, (5-0, 0.00pgl) con Luis Gonzalez Polanco primo rilievo. La Fortitudo arriva in Maremma al gran completo con Deotto e Liberatore ricevitori; Martini, Paolini, Josephina e Gonzalez Taveras interni; Bertossi, Dobboletta e Lampe esterni; Agretti battitore designato. Andretta e Gouvea i partenti delle altre due gare.

La Spirulina Becagli, contro un simile avversario, che in regular season non perde da 45 partite (ultimo stop nell’ultima giornata del 2020), punta a muovere la classifica per tenere a distanza Hort@ Godo e Campidonico Torino, che si sfidano nell’altro match che chiude il girone d'andata.

«Vogliamo provare a portare a casa una vittoria – dice il direttore sportivo Filippo Olivelli – e stare il più possibile in partita. Sfide come queste servono per capire la distanza che c’è attualmente tra noi e le big del baseball italiano. Il trittico con il Bologna apre un ciclo di partite che proseguirà con San Marino, Parma e Nettuno. Il mio sogno sarebbe di conquistare quattro vittorie».

Il manager Jairo Ramos Gizzi pensa invece a una partita alla volta. Torna a disposizione Luis Gonzalez, reduce dall’infortunio di Macerata e potrebbe avere a disposizione qualche inning. Il cubano Jonathan Carbo (0-1, 1.27, 12so) sarà sicuramente il partente di gara1, mentre a Cozzolino sarà affidata gara2. Il resto si vedrà strada facendo. Invariata la formazione difensiva, con Biscontri dietro al piatto; Sgnaolin, Vaglio, Barcelan, Herrera interni; Chelli, Albert e Loardi esterni. Ferretti battitore designato in caso di forfait di Ambrosino.