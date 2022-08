Barbera e Champagne alla Sagra paesana di Montiano

Montiano: Sabato 6 agosto il programma della Sagra paesana di Montiano (Gr) si apre alle 21 con un evento letterario: nella piazzetta Diaz si terrà la presentazione del libro di Giuseppina Lamioni “La danza degli ulivi, tornerò in Maremma” (Edizioni Effigi). Dialoga con l'autrice Maria Vegni, introduce Doriana Melosini. Alle 22 sul palco di piazza Cappellini concerto della Compagnia degli Accidiosi, ovvero Carla Baldini, voce - Guglielmo Eboli, percussioni - Angelo Fucci, chitarra - Dino Simone, fisarmonica e voce.

La Compagnia degli Accidiosi si è formata nel 2021, in occasione del settecentenario dantesco, per la realizzazione del progetto di musica e teatro "Ricòrditi di me…". La compagnia ha ultimato in questi giorni la registrazione, di prossima uscita, di un album di canzoni dedicate ad alcuni fra i più noti e suggestivi personaggi infernali.

Nel concerto "Barbera e Champagne", come il titolo vuole suggerire, si esprimono le due anime del gruppo: quella popolare (musica della tradizione regionale italiana, dalla Toscana alla Puglia, dalla Sicilia alla Sardegna) e quella autoriale e cantautoriale (canzoni d'autore italiane e internazionali e alcuni originali di Carla Baldini e Dino Simone). Da "Sur le ciel de Paris" di Edith Piaf a "La folla", cavallo di battaglia di Milva, da "Barbera e Champagne" di Giorgio Gaber a “Solo me ne vo per la città” di Natalino Otto, dalla pizzica salentina "Kalinifta" all'inno all'amore "No potho reposare" reso celebre da Maria Carta e Andrea Parodi, per finire con i brani originali di Carla Baldini e Dino Simone, come "Flagellanti" e "Samba do scojonamento”. Per info: tel/wa 328 239 1368.