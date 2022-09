Bando per borse di studio per studenti universitari

Porto S. Stefano: E’ stato pubblicato il bando che fissa il termine di presentazione delle domande al 31 ottobre 2022 per l’assegnazione di tre borse di studio del valore di 5.000 euro cadauna all’anno per la durata di tre anni per studenti universitari. I soggetti interessati in possesso dei requisiti specificati nello stesso bando possono presentare domanda per l’assegnazione delle Borse di Studio per l’iscrizione ai corsi di laurea per l’anno accademico 2022/2023.

Possono dunque partecipare all’assegnazione gli studenti residenti nel Comune di Monte Argentario da almeno cinque anni che abbiano conseguito Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado nell’anno 2022 con votazione di almeno 90/100; che abbiano effettuato l’immatricolazione presso una Università Statale o altro Istituto abilitato a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dallo Stato; che abbiano un attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 15.000,00. La Borsa di Studio viene concessa per la durata massima di anni tre, per consentire allo studente il conseguimento della Laurea Triennale. Per ottenere il beneficio anche nel secondo e terzo anno lo studente dovrà mantenere i seguenti requisiti: residenza nel Comune di Monte Argentario; attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 15.000,00; aver superato tutti gli esami previsti nell’anno accademico precedente riportando una media di almeno 24/30 relativamente ad ogni anno accademico.

La domanda per la richiesta della borsa di studio dovrà essere presentata attraverso apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali di Via XX Settembre n. 7 in Porto S. Stefano o scaricabile dal sito internet del Comune ( www.comunemonteargentario.gov.it ), e dovrà essere presentata presso l’Ufficio U.R.P. del Comune o spedita a mezzo raccomandata A.R. o inoltrate tramite PEC all’indirizzo: (argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it) o mail (istruzione@comune.monteargentario.gr.it)