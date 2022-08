Bando “Pacchetto scuola”: fino a 300 euro per le spese didattiche

Le famiglie potranno presentare la domanda per ottenere un aiuto economico entro mercoledì 21 settembre



Capalbio: L’amministrazione Chelini ha aderito al bando “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2022-2023, il finanziamento regionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del territorio. “Siamo consapevoli – commenta l’assessore con delega alla Scuola del Comune di Capalbio – delle tante spese che le famiglie italiane, soprattutto in questo periodo, sono destinate ad affrontare. Tramite il ‘Pacchetto scuola’ il Comune e la Regione collaborano per aiutare la comunità tramite un contributo economico concreto, tutelando e promuovendo una volta in più il percorso didattico dei nostri ragazzi.

”Le famiglie, con un Isee non superiore a 15.748,781 euro, potranno fin da subito, entro mercoledì 21 settembre, presentare la domanda per l’ottenimento del finanziamento che potrà arrivare fino a 300 euro. Il contributo potrà essere utilizzato per l’acquisto dei libri di testo o di altro materiale scolastico o per far fronte ai costi dei servizi didattici. Per conoscere tutte le informazioni, i requisiti necessari e le modalità di presentazione della domanda è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio.