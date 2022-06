Bandiera gialla per Massa Marittima. Un comune a misura di bicicletta

Massa Marittima: Consegnata ufficialmente domenica 19 giugno la bandiera gialla al Comune di Massa Marittima. I rappresentanti della Fiab hanno raggiunto in bicicletta il centro storico della Città del Balestro per recapitare il vessillo direttamente al sindaco Marcello Giuntini.



“È il terzo anno consecutivo che Massa Marittima ottiene il riconoscimento di Comune ciclabile per gli sforzi che l’amministrazione comunale sta sostenendo sulla mobilità ciclabile. – afferma il sindaco Marcello Giuntini – Stare nella rete dei Comuni ciclabili d’Italia è un continuo stimolo per fare passi in avanti, potendo contare sul costruttivo confronto con gli esperti della Fiab nazionale e locale. La Federazione italiana ambiente e bicicletta verifica, infatti, ogni anno i progressi compiuti dai Comuni e offre dei consigli su come migliorare”.

“Massa Marittima è considerata il paradiso delle bike – prosegue Marcello Giuntini –con la sua rete di oltre 500 chilometri di sentieri da percorrere in mountain bike e in e-bike. Strade sterrate, sentieri fuori strada, immersi nel bosco, itinerari di diversa difficoltà per ciclisti esperti e meno esperti. Abbiamo riunito e stiamo promuovendo tutti i percorsi tracciati, sul portale Maremma On the road, dove sono stati inseriti anche i servizi - dal noleggio alla scuola di mountainbike - e i contatti delle guide abilitate per intraprendere l’esperienza in bici nel nostro meraviglioso territorio, divertendosi e in totale sicurezza”. “Più difficile invece per la morfologia di Massa Marittima è lo sviluppo della mobilità ciclabile in città – prosegue Marcello Giuntini – ma ci stiamo impegnando anche in questa direzione e stiamo promuovendo iniziative per stimolare l’uso della bici tra i residenti, in particolare tra i giovani.”