Banca Tema partecipa al 18° Torneo Nazionale del Credito Cooperativo

Grosseto: Ancora una volta ha vinto la voglia di stare insieme e lo spirito di squadra durante il fine settimana del 27-29 maggio a Lignano Sabbiadoro dove si è disputato il 18° Torneo Nazionale di Calcio a 5 del Credito Cooperativo. Banca Tema ha partecipato con due formazioni, maschile e femminile. La squadra maschile è arrivata ai quarti di finale, piazzandosi ottava su 50 partecipanti, ottenendo così il miglior piazzamento tra le formazioni delle BCC toscane. Questi i componenti del team allenato da Pietro Pala: Massimo Andrei, Gianni Bernardini, Claudio Ciolli, Massimiliano Corsi, Matteo Crociani, Marco Guadagnoli, Massimo Paolucci, Andrea Rosadini, Fabrizio Rossi, Nicola Santini, Luca Vanni e Alessandro Vichi. Accompagnatori: Paolo Pistolesi ed Enzo Gentili. Per la squadra femminile, allenata da Marco Governi, erano presenti: Francesca Antichi (dipendente Iccrea Banca), Caterina De Carolis (dipendente Iccrea Banca), Francesca Galdini (dipendente Iccrea Banca), Chiara Galli, Elisa Mazzolai, Chiara Merli, Monica Moretti, Daniela Neri, Monia Pera, Elisa Pezzetta, Catia Salvafondi, Gaia Schiffini. Accompagnatori: Rosella Bocci, Silvia Ferretti e Stefano Celestini.

Atri dipendenti hanno partecipato alla spedizione: il direttore generale Fabio Becherini, Massimiliano Del Mecio massaggiatore, Gina Dondolini, Elisa Marchetti, Leonardo Marchi e Linda Rossi. Claudio Morosini ha partecipato come giocatore alla “Partita dei Numeri 1”, riservata ai direttori, vicedirettori e amministratori. Direttore sportivo e general manager dell’organizzazione del gruppo Banca Tema: Giancarlo Parisi. Un totale di 89 persone tra dipendenti e familiari, insieme al presidente Francesco Carri e al vicepresidente Vicario Fabio Tamagnini.

“Un torneo che si è distinto per correttezza e lealtà sportiva” afferma il presidente Francesco Carri “Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia e grazie alla tenacia degli organizzatori, è emozionante essere di nuovo qui a testimonianza dello spirito di gruppo che caratterizza Banca Tema e il movimento del Credito Cooperativo”. “Abbiamo preso parte a questa iniziativa con il solito entusiasmo, trascorrendo giorni piacevoli in compagnia dei colleghi e delle rispettive famiglie – dichiara il direttore generale Fabio Becherini – “Il nostro team ha giocato unito per il piacere di condividere lo stesso obiettivo, con la stessa voglia di fare squadra che ci motiva ogni giorno sul lavoro e anche in contesti extra bancari come questo”.

Un ringraziamento va alle aziende clienti di Banca Tema che hanno regalato i loro prodotti alle squadre avversarie, un omaggio che è anche simbolo di cooperazione e collaborazione: Azienda Agricola Antico Colle, Azienda Agricola Croce di Febo, Azienda Agricola Ercolani, Azienda Agricola Provveditore di Cristina Bargagli, Cantina Cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano, Cantina Lombardo, Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Società Agricola Salcheto.