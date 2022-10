Banca MPS, arriva il sostegno del consiglio comunale

Grosseto: "Un ordine del giorno a sostegno del Monte dei Paschi. La vicenda è nota e desta anche preoccupazione, soprattutto per le ricadute sociali che rischia di avere sul territorio. Per questo già da tempo i gruppi consiliari si erano mossi per portare in aula il tema, in modo da valutarlo con la massima attenzione. Tra i firmatari i gruppi consiliari di Forza Italia Ppe, Lega, Fratelli d’Italia, Lista Vivarelli Colonna, Socialisti e Riformisti che hanno chiesto di valutare l’impatto che può causare la chiusura delle filiali in quei comuni in forte spopolamento, Soprattutto perché in quei casi specifici le filiali delle banche fungono anche da presidio del territorio e sono fulcro di progetti sociali importanti.

Occorre ricordare che Monte dei Paschi, come istituzione, è stata vicina al territorio, non soltanto come istituto bancario, ma anche adoperandosi per sostenere economicamente tante iniziative culturali, sportive e sociali. Per questo nell’ordine del giorno i gruppi consiliari hanno chiesto che vengano ripristinate le riserve di posti occupazionali per le province di Siena e Grosseto, territori da sempre vicini al Monte dei Paschi, chiedendo che anche il piano industriale, che prevede la chiusura di 132 filiali nel quadriennio 2022-2026, con l’uscita di circa 3500 dipendenti, venga rivisto. Amedeo Gabbrielli, Angelo Petrone, Alessandro Bragaglia, Valerio Pizzuti, Andrea Guidoni, Manuele Bartalucci, ringraziano tutto il consiglio comunale per aver compreso l’importanza dell’ordine del giorno e per aver votato favorevolmente.