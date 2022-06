Balla tutta Cala Galera con Dj Valter e Desigual al bi–BAR

Porto Ercole: Dopo anni ripartono le serate musicali con tanta partecipazione e allegria a Cala Galera, famosa nel passato per le feste e i balli nel suo vicino King’s, il locale dei quattro re per la notte che si trovarono insieme Costantino di Grecia, la regina dei Paesi Bassi, il principe Carlo e re Faruk e domenica sera tutti gli invitati hanno ballato caraibico sulla terrazza ristorante con panorami mozzafiato del bi-BAR come in un bel film. Tante ballerine e tanti ballerini si sono così potuti incontrare, quasi tutti allievi negli anni della scuola Desigual di Orbetello di Stefania Borghini e Valter Bagnoli, consumare una eccellente apericena e scatenarsi in danze fino a mezzanotte grazie al Dj Valter e al suo repertorio di famosi motivi di salsa, bachata, kizomba e reggaeton. Presente Artemare Club per realizzare la quinta clip del cortometraggio “Aqua & Dance - ballando Desigual conosci i posti più belli della costa maremmana”

Il bi-Bar nella Marina di Cala Galera all’Argentario, da quattro anni preso in gestione dai bravissimi Claudio Fanteria e Michela Pagni, fa ristorazione e gelateria tutti i giorni e fornisce take away ai diportisti e al vicino Circolo Nautico e della Vela, specialmente nei periodi di regate, è frequentato da diversi noti personaggi del mondo artistico e e dell’imprenditoria. Il Dj Valter dal 2009 è un affermato intrattenitore di bella gente che ma ballare nei locali della Maremma sia d’inverno che d’estate come il Lol di Grosseto, il New Line e il Mexicali di Orbetello ma anche in villaggi vacanze e noti bar con sale adeguate.

La Marina di Cala Galera, situata sul Mar Tirreno nell'omonima insenatura orientale di Monte Argentario a circa 3 km a nord-est di Porto Ercole, è stata uno dei primi porti privati costruiti in Italia, realizzato negli anni settanta nel periodo in cui Susanna Agnelli era sindaco di Monte Argentario, ed è progressivamente divenuto uno dei più grandi e attrezzati approdi turistici. Ai saluti tutti i Desigual e ospiti a chiedere un evento "caraibico" bis al bi - BAR con il Dj Valter per quest'estate!