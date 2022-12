Baietti (FDI): Aree occupate senza titolo: chi acquisterà beni di cui già dispone?

Follonica: "Dal Piano delle alienazioni 2022-2024 presentato dal Comune di Follonica si evince come molte aree verdi, di proprietà comunale, poste sul mercato, siano occupate senza titolo, molto spesso dai condomini presenti nelle vicinanze. Come consigliere comunale mi interrogo, ed interrogo la giunta, su come sia possibile ciò, e soprattutto se e quali atti l'amministrazione comunale abbia posto in essere per sgomberare da un utilizzo, che parrebbe illecito, quelle aree", afferma il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Danilo Baietti.







"Mi pongo questa prima domanda,- prosegue Baietti - perché non vorrei mai pensare di essermi imbattuto in una vera e propria occupazione abusiva delle aree verdi condominiali messe in vendita e nel conseguente silenzio assordante che ne sarebbe scaturito da parte della maggioranza di sinistra del golfo. La presenza o meno di atti a supporto di queste "occupazioni senza titolo" mi portano quindi alla seconda domanda, e cioè: l'amministrazione ha valutato il rischio di vedere queste aree sottratte all'interesse collettivo mediante lo strumento dell'usucapione? Poiché sarebbe sintomo di una mala gestione il disinteresse, da parte dell'amministrazione comunale, nello sgomberare le aree o perlomeno di porre in essere gli strumenti legali che interrompano i termini per usucapire le aree verdi, riaffermandone la proprietà comunale. Con conseguente danno alle casse comunali ed alla collettività".

"La terza domanda che pongo alla maggioranza è: sono stati previsti dei firewall per impedire che quei condomini che hanno "occupato senza titolo" tali aree proseguano nell'utilizzo dei medesimi senza in questo momento portare avanti una manifestazione di interesse per l'acquisto di queste ultime? Perché il vero interrogativo è questo: Se non viene messo un freno a queste occupazioni, chi comprerá mai un bene di cui ha già (legalmente o meno) la disponibilità, e per cui nessuno ha mai chiesto il titolo all'utilizzo?", conclude Baietti.