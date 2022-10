Azione, Marco Remaschi: "Straordinario risultato ottenuto in Toscana"

Il segretario regionale di Azione Marco Remaschi: “C'è tanta Azione in questo straordinario risultato ottenuto in Toscana”

Firenze: Era necessario aspettare qualche giorno per fare un bilancio ufficiale dei risultati delle elezioni, attendendo di avere tutti i dati definitivi. Abbiamo così approfittato sabato 1 ottobre, per commentarli insieme, a Prato, dove ci siamo trovati in tanti, provenienti da tutte le province, in una bella giornata, riunendo il nostro direttivo ed esecutivo regionale.

“Siamo molto soddisfatti per il nostro 9,4% fatto in Toscana, di oltre un punto e mezzo sopra la media nazionale, tra le primissime regioni, con la città di Firenze che è arrivata al 13,76. Sì sa, il risultato delle politiche dipende molto dai leader nazionali e il nostro leader, Carlo Calenda, ha fatto un lavoro straordinario, spendendosi in tutta Italia con la grande capacità di trasmettere, meglio di ogni altro, il nostro messaggio politico.” - introduce così i lavori il segretario Toscano Marco Remaschi.

Sono poi gli interventi dei partecipanti ai lavori a citare anche il grande lavoro fatto da tutti i nostri candidati su tutto il territorio, a cominciare proprio da quello del nostro segretario che correva nel difficile seggio uninominale della provincia di Lucca della camera U03. Hanno dato veramente tutti il massimo e a loro sono andati i ringraziamenti sinceri di tutti gli organi regionali del partito. Sapevamo che l'uninominale, per causa della legge che premia le coalizioni, per noi del Terzo Polo, sarebbe stata una "Mission Impossible", ma questo non ci ha impedito di conquistare comunque la fiducia di tanti elettori. Menzione particolare per la nostra senatrice uscente, la Pistoiese Barbara Masini, che si è spesa, dando il massimo, in due territori tanto diversi e tanto lontani tra loro: la Toscana nell'uninominale e il Piemonte nel plurinominale. Rimanere fuori per trecento voti è veramente una delusione, ma abbiamo la consapevolezza che questo grande lavoro non andrà certamente sprecato, ma anzi, servirà da trampolino di lancio per le prossime sfide. Il risultato infatti è certamente un bel patrimonio in vista delle prossime amministrative, regionali ed Europee da non disperdere. “Azione Toscana, non ha certo intenzione di intestarsi tutto il merito di questo risultato, siamo convinti però che la spinta portata dalle nostre proposte e dalla ventata di novità del nostro modo di fare politica, abbia certamente contribuito in modo determinante al raggiungimento di questo prezioso risultato.” – conclude così i lavori Remaschi