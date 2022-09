Azione: "FdI e Lega in difesa di Orban"

Grosseto: "Noi di AZIONE Grosseto denunciamo da sempre le posizioni equivoche di FdI e Lega in Europa, in completo contrasto con la propaganda ipocrita fatta nei confini nazionali e lanciamo un serio allarme: Attenti italiani! Questo è quello che vi aspetta. Le opinioni, quelle vere e pragmatiche, hanno sempre un percorso obbligato, quello del voto nell'esercizio politico delle proprie funzioni. Fdi e Lega, nell'esercitare tale prerogativa, non si tradiscono mai ! Contro la UE ed in linea con le politiche sovraniste che si esercitano con il chiaro intendimento di sostenere uno degli alleati di Putin in Europa: Orban".



"Il Parlamento Europeo ha votato oggi ,15 settembre, un rapporto di condanna all’Ungheria, in cui il Paese guidato da Viktor Orbàn viene definito una «minaccia sistemica» ai valori fondanti dell’Ue. Il documento è stato approvato con 433 deputati a favore e 123 contrari. Ma chi saranno stati questi contrari? Il Gruppo ECR, con dentro Fratelli d'Italia e fra i tanti, Vox e ID (Identità e Democrazia) con dentro Lega ed Alternative für Deutschland. Riprendendo le parole del nostro leader Calenda: «L’Italia è una nazione di serie A, non gioca con l’Ungheria, si gioca il campionato con Francia e Germania».

Per gli elettori, la scelta che andranno a fare il 25 Settembre è più importante di quanto possano loro stessi ritenere, per il futuro della politica interna e dei rapporti internazionali. L'assioma è talmente semplice da apparire banale: o convintamente con la UE e per l'Italia, o con l'Ungheria per l'isolamento ed il declino politico e sociale. Agli elettori la parola", termina la nota di Azione Grosseto.