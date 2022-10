Azienda "Mondo Verde", c’è un acquirente: soddisfazione al tavolo regionale

Firenze: L’azienda Mondo Verde – Casa giardino di Scarperia, già in procedura concorsuale, è andata all’asta ed è stata aggiudicata provvisoriamente a un acquirente. Si tratta di un passaggio non ancora definitivo ma salutato con soddisfazione dal tavolo regionale di crisi convocato fin dallo scorso 2 agosto da Valerio Fabiani, consigliere del presidente Eugenio Giani per il lavoro e le crisi aziendali.



“Finalmente si torna a guardare al futuro per un’attività che, tra l’altro, è storica per la Toscana e importante per il territorio di Scarperia e San Piero”, afferma Fabiani. “Questo risultato non sarebbe stato possibile senza le organizzazioni sindacali e senza la presenza costante di Federico Ignesti, sindaco di Scarperia e San Piero, e soprattutto senza i lavoratori, che hanno mantenuto l’azienda in attività anche nei momenti più difficili”. Il consigliere ricorda anche “la preziosa collaborazione con la curatela”.

La Regione aveva preannunciato fin da subito che avrebbe seguito con attenzione la vertenza, con particolare riferimento ai tempi tecnici della procedura concorsuale. Fabiani è stato assistito in ogni passaggio del tavolo dai tecnici di Arti.