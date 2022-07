Avviso Scrutatori. Elezioni Camera Deputati e Senato della Repubblica

Grosseto: I cittadini, già iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Grosseto, che intendano candidarsi per le funzioni di scrutatore in occasione delle Elezioni Politiche previste per il giorno 25 settembre 2022 devono presentare la propria disponibilità entro venerdì 26 agosto 2022. Qualora il numero delle disponibilità risultasse superiore a quello degli scrutatori necessari, la Commissione elettorale comunale procederà con un sorteggio pubblico tra quanti hanno presentato la dichiarazione.

Avranno comunque la priorità le persone in stato di disoccupazione iscritte al “Centro per l’impiego” di Grosseto e gli studenti. Lo stesso sorteggio, eventualmente, sarà utilizzato anche per la nomina degli scrutatori “supplenti”. Infine, nel caso in cui le dichiarazioni fossero inferiori a quelle degli scrutatori necessari, la Commissione procederà, previo sorteggio tra gli iscritti all’Albo, alla nomina degli scrutatori necessari per completare la composizione dei seggi. Le dichiarazioni, che potranno essere compilate secondo il modulo ritirabile presso l’Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito internet del Comune, dovranno essere presentate entro venerdì 26 agosto 2022 direttamente all’Ufficio Elettorale in via Saffi, 17 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17) oppure inviate per email:

ufficio.elettorale@comune.grosseto.it o per posta elettronica certificata: comune.grosseto@postacert.toscana.it.