Avviso di selezione per due tirocini all’ufficio staff del Comune

Grosseto: Oggi è stato pubblicato l' avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’attivazione di due tirocini formativi non curriculari presso l’ufficio staff del Comune di Grosseto. La domanda per partecipare potrà essere inviata entro il 18 Gennaio 2023 secondo le modalità indicate nel bando.



Il tirocinio verrà indicativamente attivato a partire dal mese di Febbraio 2023, con un impegno di 30 ore settimanali, e avrà una durata di sei mesi eventualmente prorogabili fino ad un anno. Potranno partecipare alla selezione tutte le persone laureate o iscritte regolarmente ad una Università per il conseguimento di uno seguenti diplomi di laurea:

Scienze dei servizi giuridici, scienze della comunicazione, scienze giuridiche, scienze politiche e delle relazioni internazionali, giurisprudenza, relazioni pubbliche.

L'avviso, lo schema di domanda e tutte le informazioni sono reperibili nel sito istituzionale dell'Ente sezione bandi e concorsi- selezioni - di amministrazione trasparente oppure cliccando sul seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/selezioni/ .