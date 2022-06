Avis, le iniziative della Giornata mondiale del donatore di sangue

I prossimi giorni per l’Avis Regionale Toscana saranno giornate molto intense e ricche di appuntamenti che coinvolgeranno tantissime sedi in tutto il territorio.



Firenze: In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, che ricorre il 14 giugno, le associazioni Fratres, Avis e Anpas propongono di illuminare di rosso i monumenti più rappresentativi e significativi dei comuni toscani. L’iniziativa, a cui aderisce Anci Toscana grazie ad un protocollo d’intesa a livello nazionale già in essere con tutte le associazioni di volontariato, vuole sottolineare l’importanza di diffondere la cultura della solidarietà e del dono.

Grazie al sostegno e alla collaborazione di Anci Toscana tutte le amministrazioni saranno invitate ad illuminare con un fascio di luce rossa i monumenti o le facciate dei municipi, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue. (Leggi l’intero articolo) Inoltre sono molte le Avis Comunali che hanno organizzato nei propri territori alcune iniziative che è possibile consultare in questo link. “Fuori e sempre controvento” è lo slogan scelto per il corteo di quest’anno dedicato ai diritti e all'orgoglio della comunità lgbtqia* (lesbico, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale e asessuale) e Avis Toscana ha deciso per la prima volta di dare la sua adesione alla manifestazione che si terrà sabato 18 giugno a Livorno. Un segnale di unione e vicinanza a una comunità che spesso subisce stigma, anche di carattere sanitario. L'adesione dell'associazione al Toscana Pride 2022 è anche un modo per ricordare a tutte e tutti l'articolo 2 dello statuto in cui si dice che "L’AVIS è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".