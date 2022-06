annuncio Finanza Autotrasporto merci: click day per accedere agli incentivi 30 giugno 2022

Redazione Grosseto: Il click day per la presentazione delle domande relative ai contributi sugli autoveicoli ad elevata sostenibilità scatterà alle ore 10:00 di venerdì 1° luglio e si concluderà alle ore 16:00 del 16 agosto 2022. Con la domanda si possono chiedere i contributi per le diverse tipologie d’investimenti ed in particolare: 1. automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full eletric) di massa pari o superiore a 3,5 ton e fino a 7 Ton, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 Ton. Il contributo è pari a: 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;

14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 Ton e fino a 7 Ton;

24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 Ton, vista la notevole differenza di costo con i veicoli alimentati a diesel. 2. automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e LNG di massa complessiva superiore a 7 Ton.

Il contributo risulta fissato in: 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa tra le 7 e le 16 Ton;

Il contributo risulta fissato in: 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa tra le 7 e le 16 Ton;

24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 Ton. In caso di contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro VI, è previsto un incremento degli importi sopra riportati di 1.000 euro per ciascun mezzo rottamato. Per maggiori informazioni e assistenza durante la presentazione della domanda contattare Gianluigi Ferrara - responsabile del settore trasporti di Confartigianato Imprese Grosseto 0564 419606 gianluigi.ferrara@artigianigr.it





