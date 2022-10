Autobus colpito da una sassaiola. Bernardini: ”Un episodio di una gravità inaudita”

“Poteva essere una strage. vicinanza alla categoria dei lavori di trasporto sia pubblico che privato”.



Grosseto: “Oltre alla preoccupazione per chi poteva essere anche stato ferito dall’atto vandalico che ha visto come protagonista un autobus da noleggi dell’Azienda Tiemme che si trovava in servizio domenica scorsa, a cui va la mia vicinanza, non si può tacere e pertanto in questo caso esprimere vicinanza e sostegno a quella categoria di lavoratori che quotidianamente svolge un lavoro di alto impegno e responsabilità, ossia il lavoro dell’autista o meglio detto conducente. Purtroppo episodi come questo rientrano in un quadro generale che stiamo vivendo, una società violenta”, afferma Rita Bernardini, consigliera del Pd Grosseto.

“Il personale viaggiante si ritrova sempre di più a vivere questo fenomeno dilagante delle aggressioni sia fisiche che verbali. Il conducente che sia esso di linea o da noleggio svolge quotidianamente un lavoro di responsabilità. A lui sta l’attenzione, la prontezza e la responsabilità sulla strada quando col suo mezzo pesante mediamente di 12 mt con una capienza media di 50 persone si sente ed è responsabile di vite umane che trasporta. Sempre di più si sente parlare di questi episodi in cui la professionalità dell’autista ed il suo lavoro sono intimati da aggressioni ed atti vandalici

È pertanto chiaro che i primi a rimetterci sono i lavoratori, perché in prima linea, ma la realtà è che l'intera collettività sta subendo il problema. Il lavoratore subisce i danni in prima persona, ma le conseguenze sono per tutti, per le aziende proprietarie dei mezzi come in questo caso e per la collettività L’episodio che è accaduto domenica scorsa all’autobus di Tiemme poteva trasformarsi in una tragedia. Una tentata strage oserei dire. Mi metto dalla parte dei lavoratori delle aziende di trasporto sia pubblico che privato. A lavoratori che come tanti di noi la mattina si alzano per fare il proprio dovere ma a chi viaggia per la strada va una responsabilità doppia . Sostengo ai lavoratori e all’azienda vittima di questo brutto episodio”, conclude Rita Bernardini