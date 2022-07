Auto esce di strada e prende fuoco. Cinque persone ferite

Gavorrano: I mezzi dell'emergenza urgenza 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti stamani sulla Sp 152 nel Comune di Gavorrano per un incidente stradale.

Un auto si è incendiata dopo essere uscita di strada. Ci sono 5 persone ferite. Nessuno ustionato, perché sono usciti dall'auto prima che prendesse fuoco. La più grave, una donna di 69 anni, è stata trasportata in codice 3 con elisoccorso Pegaso alle Scotte di Siena. Un'altra donna, di 25 anni, è stata invece portata in codice 2 all'ospedale di Massa Marittima. Al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto sono state portate una bambina di 7 mesi, un bambino di 2 anni e un uomo di 35 anni, tutti in codice 2.

Sul posto la Pubblica Assistenza di Sasso Fortino, la Misericordia di Massa Marittima e di Castiglione della Pescaia, poi i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.