"Attraverso i suoni". L’autunno in musica di A.Gi.Mus.

Grosseto: Dopo la pausa estiva, riprende il cartellone di appuntamenti promossi da A.Gi.Mus Grosseto; eventi dedicati alla musica dove i protagonisti sono i giovani.



Ad inaugurare la nuova stagione musicale, il 22 settembre, ore 21, a Castiglione della Pescaia (GR), nella Chiesa al Castello, PassiSparsi con un repertorio dedicato alle musiche di Orlando di Lasso dal libro De villanelle, moresche et altre canzoni.

PassiSparsi è un ensemble vocale rinascimentale nato nel 2019. I giovani artisti hanno fin da subito iniziato a collaborare con diverse e importanti rassegna e festival come FloReMus (Firenze), Festival Toscano di Musica Antica (Pisa) e molti altri. Nell'ottobre 2021 PassiSparsi si esibisce con programma sacro a tema Mariano per il festival “I luoghi dello spirito e del tempo” organizzato da Collegium Musicum Classense per i festeggiamenti “VIVA DANTE 700”; nel gennaio 2022, è sotto la direzione di Gian Luca Lastraioli; tra i vincitori di Attraverso i suoni, sempre nel 2022, l’ensemble si è esibito all'interno del cartellone del festival “LuccaClassica” per un concerto nei giardini di Villa Reale a Marlia.

Componenti del quartetto Martha Rook (soprano), Cora Mariani (mezzo soprano), Neri Landi (tenore), Lorenzo Tosi (basso).

Attraverso i Suoni è un progetto nato con l’obiettivo di supportare giovani musicisti, proponendosi di accompagnarli lungo il cammino professionale, affiancando alle loro competenze musicali tutte quelle conoscenze utili e necessarie al mondo del lavoro.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra la Fondazione CR Firenze e le sezioni A.Gi.Mus. di Firenze, Grosseto e Arezzo, insieme al supporto delle istituzioni del territorio (il Comune di Grosseto e quello di Castiglione della Pescaia per l’area grossetana)

Dodici sono i gruppi musicali o artisti solisti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni che partecipano al progetto e che in questi mesi hanno avuto modo di farsi conoscere dal pubblico.

Il primo appuntamento, con protagonista il Quartetto Cherubini, si è tenuto il 16 giugno al Teatro degli Industri di Grosseto, inaugurando così i mesi estivi.

A Castiglione della Pescaia si sono esibiti il Trio Sheliak, Jacopo Mai, il Trio Suavités, Elena Gaia Maria Castini nel corso di Note al Chiaro di Luna, la rassegna musicale che unisce musica e letteratura nella suggestiva location di Casa Rossa Ximenes. Mentre a Firenze e Arezzo hanno ospitato Rosamaria Macaluso, Maria Salvatori, Sara De Santis, Trio ad Libitum, Simone Librale, Francesco De Luca.

Attraverso i Suoni non è solo concerti: i giovani musicisti del progetto hanno preso parte ad importanti masterclass con artisti del calibro del M° Giampaolo Bandini per la classe di chitarra e M° Roberto Prosseda che ha tenuto un incontro dedicato al pianoforte, alla tecnica, allo studio dello strumento. Da maggio 2022 è partito il percorso con Tiziana Tentoni di AmusArt per la costruzione della propria carriera professionale.

Amusart è la prima e unica agenzia in Italia che si occupa di promozione, marketing e comunicazione della musica classica collaborando con artisti, aziende, festival, insegnanti, conservatori, accademie, scuole, agenzie, orchestre.

Scopo di queste lezioni, aiutare i musicisti a rinnovare la loro identità visuale, il loro brand, grazie a strategie di digital marketing mirate utili ad aumentare il pubblico, l’attività concertistica e le vendite.

Il fulcro di Attraverso i suoni è esattamente questo, riuscire ad offrire, in modo completamente gratuito, un percorso utile sia per rafforzare la tecnica, sia per la promozione del proprio profilo artistico: una vera e propria assistenza all’auto imprenditorialità. Tra le altre attività che avranno luogo a partire da questo settembre, la creazione di un book fotografico, le attività di shooting si svolgeranno a Grosseto dal 28 al 30.

Molte altre novità avranno luogo nei prossimi mesi, occasioni per ascoltare e conoscere nuovi artisti.

Per info e biglietti: agimus.grosseto@agimus.it, tel. +39 339 7960148.