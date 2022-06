Attraversamento pedonale rialzato in arrivo a Braccagni, presto i lavori

Grosseto: È stato approvato oggi, dalla giunta comunale di Grosseto, il progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria sulla via Aurelia, all’altezza del centro abitato della frazione di Braccagni. In particolare, i lavori comprenderanno la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato proprio sulla strada provinciale 152, per un importo complessivo di poco meno di 30mila euro.



“Si tratta di un intervento a cui teniamo molto – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità Riccardo Megale – perché si inserisce nel nostro sistema di obiettivi che mira a intervenire concretamente su tutte le principali arterie cittadine, aumentando la sicurezza delle strade e, di conseguenza, quella di tutti i suoi utenti. La nostra attenzione si sta focalizzando, quindi, non solo sulla promozione del concetto di un concetto di mobilità sempre più moderno e sostenibile, ma anche sulla tutela dei cittadini che vivono e lavorano in prossimità di strade ad alto scorrimento, proprio come a Braccagni”.