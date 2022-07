Attività produttive, Rossi: ‘C’è fermento’

L’Assessore alle Attività Produttive Renzo Rossi: “Si è tradotto nelle recenti aperture negli ultimi tre mesi di nuove attività commerciali”.



Castel del Piano: “Il lungo periodo nel quale le nostre comunità hanno dovuto condividere con l’emergenza pandemica ha sicuramente messo in crisi, oltre il nostro comune vivere, moltissimi settori dell’economia e sono molte le persone che hanno perso il lavoro e quelle che hanno dovuto chiudere le propria attività”, afferma l’Assessore alle Attività Produttive Renzo Rossi.

“Ma in questo periodo di grande instabilità è stato ed è ancora fondamentale continuare a guardare avanti e progettare per il futuro. In tal senso nel Comune di Castel del Piano si sta producendo molto fermento imprenditoriale, come del resto nel solco della sua storica tradizione di laboriosità artigianale ed industriale che lo ha sempre caratterizzato. Fermento che si è tradotto nelle recenti aperture negli ultimi tre mesi di nuove attività commerciali che hanno arricchito in modo significativo l’offerta di servizi e di beni ai cittadini ed ai turisti. Attività che vanno dall’offerta di prodotti enogastronomici locali di alta qualità, alla fornitura di beni alla persona, all’abbigliamento e ad alla relativa accessoristica , all’apertura di attività di interiors, design, profumeria.

Non c’è poi da dimenticare l’elevazione dell’offerta della grande distribuzione che ha visto un grande investimento da parte di Coop Amiatina che ha aperto un un suo store di grandi dimensioni e la prossima apertura di Eurospin. Distribuzione che va ad affiancarsi a quella esistente che ha in Carrefour ed Hurrah target diversificati ed in contìinua evoluzione. Le attività aperte nella zona del Prato delle Macinaie che hanno ulteriormente arricchito le loro offerte di servizi ai turisti in particolare ed alle quali va dato ulteriore merito di averci creduto anche in fase di piena pandemia. Investimenti importanti da aziende che hanno scelto Castel del Piano per il futuro e questo rende particolarmente grati ed orgogliosi della scelta. Tutte scelte che sono andate a riqualificare l’area urbana del Paese recuperando fondi ed aree in disuso ed in abbandono senza ulteriori cementificazioni in aree non urbane. Insomma c’è da essere fiduciosi e per quello che ci riguarda, come amministrazione, da sostenere in modo forte, convinto e deciso l’attività imprenditoriale presente e futura. Lo faremo attivando ogni forma di agevolazione che la normativa consente, convinti che la ripresa economica ed imprenditoriale sia il perno attorno a cui fare crescere nuovamente la comunità di Castel del Piano”, conclude l’assessore alle Attività Produttive Renzo Rossi.