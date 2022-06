Attestato internazionale al Rotary Club Grosseto

Grosseto: Una grande festa per il Rotary Club Grosseto, per la consegna di un attestato internazionale al Club. Vi hanno partecipato, all’Hotel Airone, circa ottanta soci ed ospiti che nell’occasione si sono stretti attorno ai Governatore Fernando Damiani e al Presidente Marcello Pancrazi. Il Governatore del Distretto 2071 della Toscana ha consegnato al Club l’attestato di apprezzamento da parte del Rotary International e ha espresso parole di ringraziamento al presidente e a tutti i soci per l’impegno sia a livello distrettuale che di club. Il Presidente ha paragonato il club ad un’arpa composta da 73 corde (tanti sono oggii soci) in cui ogni corda contribuisce all’armonia del suono. Nell’occasione il Presidente ha consegnato al Governatore la locandina da apporre sulle spiagge “In spiaggia non raccogliere conchiglie…raccogli frammenti di plastica” certo che possa divulgarlo tra gli altri Governatori.



Quella che sta concludendosi è stata per il Rotary Club Grosseto un’annata di intensa attività che ha guardato soprattutto alla ecologia (vedi l’iniziativa della raccolta delle plastiche dalle spiagge e un convegno sull’argomento al Casone di Scarlino), alla solidarietà con iniziative concrete di sostegno a profughi afgani ed a rifugiati ucraini ma anche con iniziative per il sostegno a famiglie grossetane in difficoltà, ed al sostegno della musica con i Concerti d’Autunno e il sostegno al premio internazionale di musica Scriabin.

Tutte iniziative che hanno avuto apprezzamento del Rotary International che si è concretizzato nell’attestato consegnato al Club di Grosseto.