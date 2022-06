Atletica: weekend tricolore con i master a Grosseto

Tre giornate di gare, da venerdì 10 a domenica 12 giugno, per la rassegna nazionale “over 35” su pista con 1200 atleti iscritti



Grosseto: In gara per il tricolore ai Campionati italiani master, nel weekend a Grosseto, con tre giornate di sfide da venerdì 10 a domenica 12 giugno. È l’edizione numero 42 della rassegna su pista dedicata agli “over 35” che torna nella parte centrale dell’anno, dopo le ultime due edizioni svolte a ottobre e poi a settembre. Attese come di consueto grandi cifre di partecipazione: circa 1200 iscritti (per l’esattezza 1199) e 2175 atleti-gara, in rappresentanza di 353 società nella manifestazione organizzata dall’Atletica Grosseto Banca Tema e trasmessa in diretta video streaming su www.atletica.tv. Ma è anche la prima volta di questo evento tra lo stadio Carlo Zecchini e il campo scuola Bruno Zauli, nella città toscana che ha ospitato appena un mese fa gli Europei master non stadia. La stagione ha già visto cadere diversi record di categoria ed è annunciato al via il bresciano Crescenzio Marchetti (Atl. Virtus Castenedolo), atterrato al primato mondiale M70 del triplo con 10,76 a Mantova il 7 maggio. Di nuovo in azione Francesco D’Agostino (Atl. Insieme Verona) che ha migliorato di recente il limite nazionale negli 800 SM55 in 2:06.39 ed è pronto a un altro capitolo del duello nei 400 con Claudio Fausti (Atl. Virtus Castenedolo), andato in scena quest’anno agli Europei master indoor di Braga, in Portogallo.

Ci sarà il confronto diretto nei 100 SM60 tra i due velocisti che il 2 giugno hanno firmato altrettanti record italiani nel giro di meno di un’ora: Maurizio Ceola (Atl. Master Trieste), 12.45 a Modena, e Giancarlo D’Oro (Raptors Milano), 12.34 a Rieti. Nel giavellotto spicca il nome del primatista italiano assoluto Carlo Sonego (Gp Livenza Sacile, 84,60 nel 1999) che quest’anno è diventato anche il miglior master SM50 a livello nazionale con 66,97. Ma si sono messi in evidenza di recente tra gli altri, con nuovi primati di categoria, anche l’ex portiere di serie A Lamberto Boranga (Athlon Bastia, alto SM80), l’inossidabile decatleta Hubert Indra (Südtirol Team Club, 100hs e alto SM65), nell’alto Marco Segatel (Olimpia Amatori Rimini, SM60) e nell’asta Arrigo Ghi (La Fratellanza 1874 Modena, SM75).

Tra le donne è iscritta in due gare Anna Micheletti (Romatletica) dopo aver firmato le migliori prestazioni italiane SF70 di 100 e 200 metri (15”37 e 31”78), ma nella velocità sono già riuscite a festeggiare un record nei 200 anche Cristina Sanulli (SF50, Atl. Endas Cesena) in 27”05 e Miriam Di Iorio (Unione Atl. Abruzzo), 27”48 tra le SF55. Due nuovi acuti per la varesina Emanuela Baggiolini (SF50, Cus Cagliari), 400 in 1:00.74 e 300hs in 46.38, mentre la compagna di club Claudia Pinna (Cus Cagliari), ex azzurra del mezzofondo, ha corso in 4:40.38 nei 1500 SF45. Nei salti due volte a segno nelle scorse settimane anche Maria Grazia Rafti (Liberatletica Roma) con 3,56 nel lungo e 8,25 nel triplo SF70. La Toscana accoglie la rassegna nazionale master per l’ottava volta, dopo Marina di Carrara (1983), Viareggio (1992 e 1998), Arezzo (2016, 2018 e 2020) e Campi Bisenzio (2019), quando mancano poco più di due settimane all’appuntamento internazionale con i Mondiali master di Tampere, in Finlandia, dal 29 giugno al 10 luglio.

Al via 10 portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema, società organizzatrice dell’evento: Chiara Aceto (lungo SF40), Benedetto Baiano (1500 SM55), Davide Bocchi (5000 SM45), Giuseppe Canuzzi (400 e 400hs SM35), Federico Fedi (200, 400, 110hs, 400hs SM40), Maurizio Finelli (400, 800 SM40), Massimo Martellini (1500 SM50), Sergio Mori (800 SM45), Luigi Spaggiari (100, 200 SM65), Katarzyna Stankiewicz (5000 SF35). Difendono il titolo, conquistato a Rieti l’anno scorso, Maurizio Finelli nei 400 SM40 e Federico Fedi nei 400 ostacoli SM40. Per la Track & Field Master Grosseto, iscritti 48 atleti.