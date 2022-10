Atletica: la campionessa ucraina Kasyanova saluta Grosseto

Dopo sette mesi in Maremma, rientra a casa l’ex iridata dell’eptathlon. Dalla Federazione ucraina il ringraziamento per l’Atletica Grosseto Banca Tema



Grosseto: Una stretta di mano, un caloroso abbraccio e la consegna di un attestato di ringraziamento da parte della Federazione ucraina di atletica leggera ad Adriano Buccelli, presidente dell’Atletica Grosseto Banca Tema, per concludere il periodo di soggiorno in Italia di Hanna Kasyanova.

Arrivata sette mesi fa a Grosseto insieme a due giovani atlete, in fuga dalla guerra, l’atleta ucraina (campionessa mondiale nel 2013 dell’eptathlon) si ritrova a far ritorno a casa in un momento altrettanto drammatico. Ma ha voluto condividere, insieme al marito Oleksiy e alla figlia, il momento prima della partenza con la speranza che sia un arrivederci e non un addio. In questi mesi, gareggiando per l’Assi Giglio Rosso Firenze mentre le giovani Daria Dikhanova e Albina Zaitseva hanno indossato la maglia dell’Acsi Italia Atletica, ha tenuto alta l’attenzione del mondo dell’atletica su un conflitto a pochi passi dal nostro Paese. L’Atletica Grosseto Banca Tema, con lo spirito di amicizia e solidarietà che fa parte del suo dna, è stata e continuerà ad esserle vicina.