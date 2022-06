Atletica, Grosseto: 14 record ai Tricolori Master

Edizione di successo per la rassegna nazionale “over 35” allo stadio Zecchini e al campo Zauli, con 1200 atleti nelle tre giornate di gare. L’Atletica Grosseto Banca Tema sei volte sul podio



Grosseto: Un successo di partecipazione, con 1200 atleti in gara nelle tre giornate, e anche di risultati ai Campionati italiani master su pista di atletica, ospitati a Grosseto per la prima volta nella storia. Il bilancio finale è di 14 migliori prestazioni nazionali di categoria, al termine delle sfide per il tricolore andate in scena tra lo stadio Zecchini e il campo Zauli del capoluogo maremmano. Per la società organizzatrice, l’Atletica Grosseto Banca Tema del presidente Adriano Buccelli, arrivano sei medaglie: due ori, due argenti e due bronzi. A festeggiare il successo, nella giornata di apertura, sui 400 ostacoli Federico Fedi (58”29 nella gara SM40) e Giuseppe Canuzzi (59”13 tra gli SM35).

In due sul podio nella stessa gara, quella dei 400 metri SM40, con Maurizio Finelli secondo in 52”91 e il compagno di club Fedi terzo in 53”27, mentre Chiara Aceto conquista la seconda posizione nel salto in lungo SF40 con 4.54. Il più medagliato è Fedi, che si prende il bronzo anche nei 110 ostacoli SM40 in 16”66. Tra gli altri piazzamenti, quinto Finelli sugli 800 in 2’07”89 come Fedi nei 200 in 23”92, sesto invece Canuzzi con 54”60 sui 400 metri. Nel mezzofondo finisce nono Davide Bocchi sui 5000 SM45 (20’14”53), decimo Sergio Mori negli 800 SM45 (2’13”96), undicesimi Benedetto Baiano (5’32”39 nei 1500 SM55) e Massimo Martellini (5’15”79 nei 1500 SM50), nei 100 SM65 quattordicesimo Luigi Spaggiari (17”26).

TUTTE LE MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE

100 ostacoli SM65: Hubert Indra (Südtirol Team Club) 16.38 (+1.1)

Asta SM65: Hubert Indra (Südtirol Team Club) 3,45

2000 siepi SM70: Santi Santangelo (Atl. Casone Noceto) 8:27.42

Alto SM80: Lamberto Boranga (Athlon Bastia) 1,24 eguagliata

Alto SM85: Giorgio Bortolozzi (Olimpia Amatori Rimini) 1,15

100 SF50: Cristina Sanulli (Atl. Endas Cesena) 12.98 (+0.5) eguagliata

300 ostacoli SF50: Emanuela Baggiolini (Cus Cagliari) 46.06

100 SF55: Miriam Di Iorio (Unione Atl. Abruzzo) 13.04 (+1.6)

200 SF55: Miriam Di Iorio (Unione Atl. Abruzzo) 27.15 (+0.9)

100 SF60: Monica Dessì (Cagliari Atl. Leggera) 14.16 (+1.7)

200 SF60: Monica Dessì (Cagliari Atl. Leggera) 30.10 (+0.8)

2000 siepi SF65: Marinella Satta (Borgaretto 75) 12:06.23

Alto SF65: Carmela Micieli (Milone Siracusa) 1,28

100 SF70: Anna Micheletti (Romatletica) 15.32 (+0.4)