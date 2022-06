Atletica: giovani nel quadrangolare per l’anteprima del Meeting di Grosseto

Giovedì 16 giugno (ore 16:00) l’incontro dedicato agli Under 14 con Atletica Grosseto Banca Tema, Fiamme Gialle Simoni, Toscana e Lazio. Sarà il prologo delle sfide tra i big.



Grosseto: Un evento nell’evento. Al Meeting Internazionale Città di Grosseto, giovedì 16 giugno, attesi tanti campioni dell’atletica nel programma principale che scatterà alle 17.30 per oltre due ore di spettacolo, ma non solo. La prima parte del pomeriggio sarà tutta dei giovanissimi con una manifestazione dedicata alla categoria under 14, per i ragazzi nati nel 2009 e nel 2010, pronti a invadere la pista e le pedane dello stadio Zecchini con il loro entusiasmo. Il via alle ore 16.00 in un appuntamento che propone ben 14 gare inserite all’interno di un incontro tra quattro squadre: l’Atletica Grosseto Banca Tema, società organizzatrice della rassegna che vanta una lunga tradizione con il suo vivaio ed è ai vertici in campo regionale, e le Fiamme Gialle Simoni, sezione giovanile del gruppo sportivo della Guardia di Finanza, club leader a livello nazionale, insieme alle rappresentative di due delle più importanti regioni italiane, la Toscana e il Lazio. Nel segno dei giovani, per crescere al fianco dei “grandi” che saranno poi in gara.

Ad aprire le sfide del quadrangolare, i 60 ostacoli ragazze e ragazzi seguiti dai 60 piani, dai 600 metri di corsa e dai 1000 metri di marcia, fino alle staffette 4x100 femminile e maschile, mentre nel frattempo si svolgeranno il salto in alto e il lancio del vortex. In palio il trofeo della prima edizione del Memorial Francesco Fiorenza nel ricordo del giudice di gara, venuto a mancare l’anno scorso, che per quasi due decenni è stato fiduciario del gruppo provinciale di Grosseto portando avanti il suo impegno nel reclutamento e nella formazione, specialmente con i giovani. Ogni rappresentativa partecipa con due atleti per gara e con una staffetta, per una classifica a punti in base ai piazzamenti. Una competizione che avrà quindi un notevole valore tecnico e agonistico, prima di applaudire i big dell’edizione numero 16 del Meeting.