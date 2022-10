Atletica: doppietta del grossetano Faragli ai regionali

Due titoli toscani under 14 per il biancorosso che a Lucca cresce di nuovo nel salto in alto e si impone anche nel lancio del vortex



Grosseto: Ancora due volte sul gradino più alto del podio. Si chiude la fantastica annata dei ragazzi dell’Atletica Grosseto Banca Tema con l’ennesima trasferta di successo, nei campionati regionali under 14 a Lucca dove Anselme Faragli mette a segno una splendida doppietta. Sulla pedana del salto in alto il biancorosso trionfa e supera nuovamente il suo record societario in questa fascia di età, portandolo alla quota di 1.68. Ma il giovane maremmano riesce a conquistare il titolo toscano anche nel lancio del vortex con la misura di 53.88 dopo essere già stato nella scorsa stagione il migliore tra gli atleti al primo anno di categoria. Nella rassegna regionale arrivano tanti piazzamenti tra i primi otto per il team grossetano: sui 60 metri quarto Thomas Nencini in 8”20 e sesto Gabriele D’Amico con 8”22, mentre nei 60 ostacoli sesto Thomas Nencini (9”40) e settimo Ernesto Biliotti (9”48), settimo posto anche per Marco Ciampana nell’alto con 1.47. Al femminile è quinta con 9.39 nel peso Giulia Bartaletti che chiude ottava nel vortex (35.59), invece taglia il traguardo all’ottavo posto Aurora Funghi nei 1000 metri in 3’29”01 e sulla stessa distanza tra i ragazzi nono Filippo Bonucci con 3’08”91. Di seguito tutti gli altri risultati.





Ragazzi. 60: Tommaso Duchini 8”43, Marco Tognoni 8”77, 60. Cristian Bruni 9”21; 1000: Pietro Colombo 3’18”30, Mattia Farini 3’23”99; 60 ostacoli: Giorgio Laganga 10”25; lungo: Ernesto Biliotti 4.49, Giorgio Laganga 4.38, Marco Tognoni 4.05; peso: Gabriele D’Amico 10.15; vortex: Tommaso Duchini 44.24; Cristian Bruni 43.05. Ragazze. 60: Zoe Chirico Merlini 9”17, Sara D’Ovidio 9”23, Asia Polverelli 9”31, Sofia Stipa 9”58, Chiara Rossi 9”86, Linda Aprili 9”91, Ester Cioni 10”52; 1000: Irene Tonelli 3’37”06, Michelle Della Mora 3’54”86, Emilia Fani 3’58”11; 60 ostacoli: Alice Nasto 11”84, Beatrice Marcucci 12”34; alto: Francesca Carresi 1.20, Giulia D’Andria 1.15, Emilia Fani e Michelle Della Mora 1.10, Sofia Stipa 1.10; lungo: Sara D’Ovidio 3.72, Francesca Carresi 3.59, Alice Nasto 3.41, Giulia Terenzi 3.37, Beatrice Marcucci 2.85, 122. Linda Aprili 2.65; peso: Chiara Rossi 8.25; vortex: Asia Polverelli 28.36, Giulia D’Andria 21.79.