Atletica, domani il Meeting Internazionale Città di Grosseto

Allo stadio Zecchini dalle ore 17.30 il ritorno dell’evento per l’edizione numero 16. Online l’elenco degli atleti iscritti. Ingresso gratuito con possibilità di offerta libera in favore di quattro associazioni



Grosseto: Tutto pronto per il Meeting Internazionale Città di Grosseto che attende tanti campioni dell’atletica, nel pomeriggio di giovedì 16 giugno dalle ore 17.30 allo stadio Zecchini con 12 gare in programma. Confermata la presenza dei principali protagonisti annunciati: nel salto in lungo la primatista mondiale under 20 indoor Larissa Iapichino sarà in pedana alle 18.35, con l’obiettivo di migliorare lo stagionale di 6.58, mentre la campionessa paralimpica Ambra Sabatini correrà per la prima volta nel capoluogo maremmano e in due gare, i 100 T63 alle 18.00 per un nuovo confronto con Martina Caironi e poi i 200 metri alle 19.20. È la quarta sfida dell’anno tra le due azzurre: Sabatini davanti nell’esordio del 12 maggio a Roma, poi Caironi al successo il 18 maggio a Savona e una settimana fa, il 9 giugno a Parigi. Salti in primo piano anche al maschile con l’esordio stagionale nel triplo (ore 19.35) dell’oro europeo under 23 Andrea Dallavalle. Nei 100 metri al via il campione olimpico della 4x100 Lorenzo Patta, primo frazionista della straordinaria staffetta azzurra che ha trionfato a Tokyo, e gli 800 metri il finalista mondiale dei 1500 indoor Pietro Arese, dopo la vittoria di martedì sera nei 1500 di Berna, mentre Simone Barontini ha rinunciato alla vigilia.

SOLIDARIETÀ - Ma è un evento che va oltre lo sport. Prevista una premiazione speciale che sarà un omaggio del suo territorio (Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto e Comune di Monte Argentario) ad Ambra Sabatini e a tutti coloro che hanno saputo trasformare momenti difficili in lezioni di vita, in linea con il filo conduttore di questa edizione “Sorridi alla vita”. L’ingresso è gratuito per il pubblico, con offerta libera in favore di quattro associazioni: Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Fondazione Pietro Mennea, Africathletics, Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer.

GIOVANI - All’inizio del pomeriggio dalle 16.00 in pista i giovanissimi con una manifestazione della categoria under 14, per i ragazzi nati nel 2009 e nel 2010, che propone ben 14 gare all’interno di un quadrangolare con Atletica Grosseto Banca Tema, Fiamme Gialle Simoni e le rappresentative regionali di Toscana e il Lazio, nella prima edizione del Memorial Francesco Fiorenza.

ISCRITTI E RISULTATI - L’elenco degli atleti iscritti e le liste di partenza sono online a questo link: https://www.fidal.it/risultati/2022/COD10065/Index.htm dove saranno disponibili anche i risultati in tempo reale.

DIRETTA STREAMING - Il Meeting Internazionale Città di Grosseto sarà trasmesso giovedì 16 giugno in diretta video streaming su www.atletica.tv.

IL MEETING - L’Atletica Grosseto Banca Tema rinnova la tradizione del Meeting in collaborazione con Jump. Tra i partner dell’evento la pasta Felicetti, che da anni sostiene lo sport supportando atleti e manifestazioni, perché una buona alimentazione è parte integrante della preparazione. Web & social media partner è Web Athletics di Torino che ha seguito l’implementazione di canali social e web design. Grazie al supporto di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto e Comune di Monte Argentario ancora una volta lo sport è protagonista.

PROGRAMMA

giovedì 16 giugno

16.00 quadrangolare giovanile

17.30 lungo uomini

17.45 asta uomini

17.45 100 uomini (batterie)

18.00 100 T63 donne

18.10 100 donne

18.20 100 ostacoli donne

18.35 400 uomini

18.35 lungo donne

18.50 400 ostacoli donne

19.05 100 uomini (finale)

19.20 200 donne

19.35 800 uomini

19.35 triplo uomini