Atletica: ancora una finale tricolore per Bigazzi

Sesto posto ai campionati italiani under 23 e sesta volta tra i primi otto a livello nazionale per il ventenne grossetano nel martello.



Grosseto: Di nuovo tra i migliori d’Italia, per il quarto anno consecutivo. Si conferma il martellista grossetano Lorenzo Bigazzi che nella rassegna tricolore under 23 a Firenze è riuscito a chiudere al sesto posto con la misura di 55.84. Cambia la fascia di età, perché in questa stagione è passato nella categoria promesse, ma non il piazzamento del ventenne maremmano per ripetere la stessa posizione della scorsa estate tra gli under 20.

È la sesta volta che l’atleta allenato da Francesco Angius entra nella finale dei primi otto, come accade ormai ininterrottamente dal 2019 quando si classificò settimo nei campionati italiani allievi (under 18). In tre occasioni ha invece raggiunto il quinto posto: nel 2020 tra gli juniores e poi nelle ultime due edizioni invernali, under 20 del 2021 e under 23 in questa stagione.

Una notevole costanza di risultati, che va di pari passo con la solidità anche nelle misure: infatti quest’anno si è stabilizzato riuscendo a superare in cinque gare i 55 e in una la soglia dei 56 metri, pur senza riscrivere il record personale di 56.93 stabilito nel 2021. Tra i successi recenti, da sottolineare quello ottenuto nella fase regionale dei campionati di società ad Arezzo, in maglia Libertas Livorno, prima di piazzarsi ottavo nel Challenge assoluto di Firenze.

Ma il giovane lanciatore, classe 2002 e quindi al debutto nella categoria under 23, avrà altre due stagioni per guadagnare posizioni a livello nazionale.