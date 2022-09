Atletica: allievi e cadetti biancorossi ok ai campionati di società

Tra gli under 18 ad Abbadia San Salvatore vittoria per Monaci nel peso, quinta la squadra maschile under 16 a Pistoia



Grosseto: Quattro piazzamenti sul podio con gli allievi, tre con i cadetti per l’Atletica Grosseto Banca Tema nel finale di stagione dedicato ai campionati di società. Tra gli under 18, nella finale B interregionale del gruppo Tirreno ad Abbadia San Salvatore, vince Romeo Monaci che si migliora di oltre un metro nel getto del peso con la misura di 14.82. Ottima prova anche di Rocco Macis nel disco: in condizioni meteo proibitive, sotto il diluvio con vento e nebbia, riesce a dimostrare le sue capacità agonistiche e mantiene la seconda posizione con 27.88. Nei 5000 di marcia brilla Matteo Pifferi, secondo in 24’25”68 togliendo oltre mezzo minuto al personale, mentre è terzo Samuele Giusti nei 200 in 23”47. Dalle pedane dei salti arriva invece il quarto posto nel triplo con 12.06 di Daniele Bardelli che è sesto nel lungo (5.49) come Macis nel martello (19.37). Finisce sesto sui 100 metri in 12”05 controvento (-2.5) lo sprinter Davide Chiodo, protagonista anche con le staffette: quinta la 4x100 (Davide Chiodo, Gabriele Giacomelli, Leonardo Bernazzi, Tommaso Bologni in 48”45) e settima la 4x400 (Samuele Giusti, Davide Chiodo, Gabriele Giacomelli, Tommaso Bologni in 3’42”54). Completano il quadro Matteo Topada, nono in 2’25”08 sugli 800 metri, decimi Samuele Giusti nei 400 metri, Tommaso Bologni sui 400 ostacoli e Leonardo Bernazzi nel giavellotto, undicesimo Gabriele Giacomelli nell’alto. La classifica vede gli allievi biancorossi al decimo posto.





Nei campionati regionali under 16 di società, quinta la squadra maschile grossetana e undicesima quella femminile a Pistoia. Un’altra bella prestazione di Mattia Bartolini, secondo con un lancio a 35.92 sfiorando il personale nel disco dove è quarto Filippo Cappagli che a sua volta incrementa il proprio limite con 30.51. Anche la staffetta 4x100 chiude seconda con Edoardo Migliorini, Gioele Conte, Gary Timpanaro e Nicolas Tonini in 48”88, mentre coglie un bottino importante di punti Filippo Gorelli con il suo terzo posto sui 5000 di marcia in 25’50”20. Nel mezzofondo ai piedi del podio Alessandro Duchini, quarto nei 2000 metri con il record personale di 6’05”41 e quinto nei 1000 in 2’49”55. Al femminile in evidenza nel peso Matilde Cardone, quinta con 8.53, e Alice Pantalei, che coglie lo stesso piazzamento sui 3000 di marcia in 18’23”01 davanti ad Eleonora Paggi, capace di scendere al crono di 19’02”39 per il sesto posto. Tornando invece ai cadetti, sesto Gioele Conte nei 300 metri (40”05) e nel peso Mattia Bartolini allunga a 10.34 per piazzarsi settimo. Nel martello c’è quindi il record personale di Filippo Ingrati, settimo con 31.22.

Da sottolineare anche i progressi nel mezzofondo di Niccolò Sonnini, undicesimo nei 1000 in 2’59”24 dopo aver corso i 2000 in 6’57”13, e di Andrea Lambardi, 7’01”39 nei 2000 per il tredicesimo posto (e 3’11”10 nei 1000 metri, diciottesimo), oltre che di Edoardo Migliorini nella velocità, dodicesimo nei 300 in 41”37 e tredicesimo negli 80 in 10”32. Gli altri risultati. 150 metri: 8. Gary Timpanaro 19”02; 300 ostacoli: 8. Gioele Conte 44”31; giavellotto: 11. Francesca Boscherini 17.74, 13. Matilde Cardone 17.22; disco: 12. Francesca Boscherini 16.00, 13. Matilde Cardone 15.99; triplo: 12. Caterina Cerboni 8.94; 13. Vittoria Monaci 8.92; 15. Serena Pieri 8.69; lungo: 17. Vittoria Monaci 4.27; 22. Serena Pieri 4.14; 23. Caterina Cerboni 4.08; giavellotto: 14. Caterina Di Iorio 17.08; peso: 15. Filippo Cappagli 8.57; peso: 16. Francesca Boscherini 6.58; disco: 18. Filippo Ingrati 17.83; giavellotto: 18. Filippo Cappagli 16.41, 19. Filippo Ingrati 6.70; 80 metri: 18. Pietro Paolini 10”84; 150: 21. Nicolas Tonini 20”43.