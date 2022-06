Atlante inaugura la nuova sede di rappresentanza

Atlante srl presenterà anche il logo realizzato per i 30 anni di attività.



Grosseto: Anteprima di inaugurazione della nuova sede di rappresentanza di Atlante srl, sabato 18 giugno, alle ore 17.00 a Grosseto, in via Garibaldi 40. Nell’occasione si terrà l’anteprima della mostra fotografica di Francesco Minucci “Per nascita e per scelta”, una ricerca sul territorio della Maremma e dell’Amiata raccontata attraverso le persone che la vivono, appunto, per nascita o per scelta. Tra i volti noti esposti in questa preview ci sono alcuni personaggi ritratti da Francesco Minucci in Maremma come Carlo Conti, Oliviero Toscani, Joe Bastianich, Ambra Sabatini, Pia dei Tolomei.