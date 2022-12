Atlante Grosseto Under 19 batte il Futsal Prato e approda alla finale di Coppa Italia

Grosseto: Altra vittoria convincente della formazione Under 19 dell’Atlante Grosseto di mister Alessandro Izzo, che al Palabombonera supera con un punteggio tennistico, 6-2, il Futsal Prato al termine di una partita che era iniziata male per Didac e soci, dato che i pratesi dopo appena cinque minuti conducevano per 2-0, ma il primo tempo si chiude con i grossetani in vantaggio per 3-2. Nella ripresa non c’è stata storia con l’Atlante che mette a segno altri tre gol e pensare che tra i biancorossi mancava il capitano Cipollini e il fantasista Lessi era in campo per onore di firma, dato che era febbricitante e ben gestito con il contagocce dal tecnico Izzo.



Con questo successo la squadra del presidente Iacopo Tonelli si è aggiudicata la finale della Coppa Italia del proprio girone, ed incontrerà a Roma la Lazio nel prossimo mese di gennaio, per la terza fase nazionale, con la gara di andata nella capitale ed il ritorno a Grosseto.

Questo il tabellino della partita: Atlante Grosseto - Futsal Prato 6-2.

Atlante Grosseto: Guarducci, Serghej, Agnelli, Kacper, Poggiaroni, Pittaro, Cardone, Lessi, Galeota, Didac. Allenatore: Alessandro Izzo.

Futsal Prato: Bruscagli, Rocchini, Fratini, Disca, Donelli, Venturi, Masini, Gigli, Barguig, Calendi, De Stefano, Cirillo. Allenatore: Simone Grisolini.

Arbitro: Salvatore Impemba, sezione Aia di Battipaglia. Cronometrista: Filippo Bastogi, sezione Aia di Livorno.

Marcatori: 2’ e 5’, Calendi, 6’ Agnelli, 17’ Didac, 19’ Galeota, 22’ Lessi, 33’ Kacper, 34’ Didac.