Atlante Grosseto, grande prova dell'Under 19 che surclassa l'Arpi Nova

Grosseto: Si riscatta subito la formazione dell’Atlante Grosseto guidata da Alessandro Izzo, dall’immeritata sconfitta casalinga subita ad opera della Vigor Fucecchio domenica scorsa, andando a vincere per 16-1 a Campi Bisenzio, contro l’Arpi Nova. Chiaramente, come vediamo dal risultato, non c’è stata partita, tanta è stata la differenza di valori delle due formazioni, ma i grossetani hanno messo sul campo, oltre il notevole tasso tecnico, anche tanta rabbia della sconfitta del turno precedente, che ne ha fatto le spese la volenterosa formazione fiorentina. Inutile dopo un risultato così eclatante cercare il migliore in campo, dato che questo è stato un successo di squadra dal primo all’ultimo minuto e se vogliamo essere precisi e dare una menzione particolare, ricordiamo Lessi, che si sta riprendendo per un brutto infortunio di gioco capitato alla prima giornata di campionato a Prato, autore questa mattina di ben quattro gol e allo spagnolo Didac autore di una tripletta, che sale così al terzo posto con dieci gol nella classifica marcatori.



Domenica prossima alle 11:00, impegno casalingo al Palabombonera dei ragazzi del presidente Iacopo Tonelli, contro la Mattagnanese.

Questo il tabellino della partita:

Arpi Nova-Atlante Grosseto 1-16.

Arpi Nova: Pilleri, Durante, Franceschini, Castagnozzi, Giuliani, Pellegrini, Zotaj, Ed Daoudy, La Corte, Parigi, Mastrolia. Allenatore, Simone Mastrolia.

Atlante Grosseto: Guarducci, Morante, Agnelli, Piattkowski, Cipollini, Poggiaroni, Pittaro, Cardone, Lessi, Galeota, Didac. Allenatore, Alessandro Izzo.

Marcatori: Lessi 4, Didac 3, Cipollini 2, Galeota 2, Piattkowski, Morante, Pittaro, Poggiaroni, Cardone, Mastrolia.