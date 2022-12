I Bus AT nei giorni delle festività. Ecco la mappa dei servizi

Ecco la mappa dei servizi In quasi tutto il territorio il servizio diventa festivo e feriale non scolastico. A Natale e 1° gennaio bus non circoleranno in gran parte della toscana

Firenze: Come consuetudine con l’arrivo delle Festività anche la programmazione dei servizi di Tpl prevederà una serie di modifiche e variazioni, parallelamente ai giorni di chiusura delle scuole. L’organizzazione rimarrà invariata rispetto a quanto già accadeva negli anni precedenti e rispetto a come gli utenti sono abituati in questo periodo dell’anno, tranne per Arezzo (Il cui servizio, nei giorni di Natale e Capodanno, quest’anno sarà interrotto dalle 12:30 alle 15:30 invece che dalle 12:00 alle 14:30), Colle Val d’Elsa (Senza corse nella fascia 13:00-15:00 invece che nella fascia 13:30-14:30) e San Gimignano (Senza corse nella fascia 13:30-15:30 invece che nella fascia 13:30-14:30).

Tutti i servizi di trasporto scolastici saranno sospesi dal 24 dicembre e torneranno regolari a partire dal giorno della ripresa delle scuole. In questi giorni senza scuola si alterneranno servizio feriale non scolastico e servizi festivi. Per i giorni di Natale e 1° gennaio in alcuni territori della toscana il servizio sarà sospeso integralmente, mentre in altri territori sarà sensibilmente ridotto o limitato.





Nei giorni di Natale (25 dicembre) e Capodanno (1° gennaio):

Il servizio sarà sospeso nel bacino di Firenze extraurbano (escluse linee che collegano Valdarno e Mugello con l’Ospedale di Careggi), Pistoia (Esclusa la linea H da/e per l’Ospedale, che avrà frequenza ridotta), Prato, Empoli, Montecatini, Pescia.

Non ci sarà servizio a Livorno, Isola d’Elba, Massa Carrara, Lucca, Pontedera, Volterra e bacino Pisa extraurbano (Eccetto le linee 010, 190, 876, 880 con servizio comunque ridotto alle fasce 8.00-13.00 e 15:30-21.00).

Servizio sospeso anche a Montepulciano, Chiusi e Chianciano. Così anche il servizio extraurbano di Siena e il servizio extraurbano di Arezzo (Esclusa la linea SFT sostitutiva del treno del Casentino).

Presente, ma con un servizio parziale e/o ridotto, il servizio di bus a Firenze Urbano (A Natale il servizio sarà sospeso dalle 13:00 in poi, mentre il 31 dicembre sarà sospeso dalle 20.00 in poi). Servizio bus presente a Pisa urbano (Solo nelle fasce 8.00-13:30 e 15:30-20:00) e Piombino.

Presente, ma con orario ridotto e parziale, il servizio a Grosseto, Arezzo (Senza corse nella fascia 12:30-15:30 il giorno di Natale e Capodanno), Siena (Senza corse nella fascia 13:00-15:00), Poggibonsi (Senza corse nella fascia 13:00-15:00), Pitigliano (Solo le corse delle 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 17.30, 18.30, 19.30), Colle Val d’Elsa (Senza corse nella fascia 13:00-15:00 e riduzione della linea 130), San Gimignano (Senza corse nella fascia 13:30-15:30 e riduzione della linea 130) e Poggibonsi (Senza corse nella fascia 13:00-15:00 e riduzione della linea 130). Servizio parziale per la Funicolare di Certaldo (Sarà attivo solo nelle fasce 7:30-12:00 e 15:00-19:30 a Natale e 10:00-19:30 il 1° gennaio 2023). Infine, servizio ridotto con orario festivo all’Isola del Giglio.

La disponibilità ed orari del servizio durante il periodo di festività è consultabile sul sito at-bus.it scegliendo le linee desiderate o facendo una ricerca con il trip-planner nelle ore e giorni di interesse. Biglietterie. Durante il periodo di festività saranno rimodulati anche gli orari delle biglietterie. Seguendo i consueti orari sui giorni feriali sabato e festivi, si elencano le variazioni delle biglietterie di: