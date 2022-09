AT. Grosseto, al via la nuova rete dei trasporti urbani

Dal 15 settembre attiva la nuova linea g4 dalla Stazione Fs verso il centro storico. La linea g2 prolungherà il suo itinerario fino a Roselle e alle Roselline

Grosseto: In città dal 15 settembre 2022, quindi in coincidenza con l’entrata in vigore dell’orario invernale e scolastico, scatteranno alcune novità nei servizi di trasporto pubblico urbani grazie all’entrata in vigore di un nuovo progetto di mobilità, condiviso tra Comune di Grosseto e Autolinee Toscane.



L’obiettivo generale è quello di ampliare l’offerta di mobilità pubblica, grazie all’aumento delle percorrenze chilometriche annue. Ciò si tradurrà in nuovi collegamenti per raggiungere Roselle e il quartiere delle Roselline, attraverso il prolungamento del percorso della linea urbana g2; è prevista anche l’attivazione di una nuova linea elettrica (indentificata come linea g4) che collegherà la Stazione Fs con il centro storico e, infine, la maggiore frequenza di transito della linea urbana g3.

Nuova linea elettrica g4

Il nuovo servizio navetta collegherà la Stazione Fs con via Matteotti-via Manetti-via Gramsci-centro storico, all’interno del quale il mezzo percorrerà via Mazzini e via Saffi per uscire su via Amiata, via Porciatti e via Roma, tornando così alla Stazione. Questo nuovo servizio garantirà soluzioni capillari per l’utenza da e verso tutte le partenze ferroviarie e delle altre linee autobus, urbane ed extraurbane che hanno nella Stazione Fs il loro punto di riferimento.

La line sarà svolta con autobus elettrici di piccola dimensione. Previste corse con frequenza ogni 20 minuti, a partire dalle 7 alle 19.40 dei giorni feriali, con le seguenti fermate, di cui quattro di nuova attivazione: Stazione Fs/fermata su via Mameli, Matteotti, Manetti (Garibaldi), Manetti, Porta Corsica (nuova fermata), Chelliana (nuova fermata), Corso Carducci (nuova fermata, di fronte Banca Mps), Cassero (nuova fermata, in via Saffi di fronte uffici anagrafe), piazza Nassirya (nuova fermata), via Porciatti (due fermate), via Roma/piazza della Vasca/Prefettura, via Roma e di nuovo Stazione Fs/fermata su via Mameli.

Prolungamento percorso linea g2

Con la nuova organizzazione, la g2 proveniente da via Tripoli, raggiunta la fermata dell’Ospedale proseguirà lungo via Senese fino alla chiesa di Roselle, dove si troverà il nuovo capolinea di arrivo e partenza della linea g2. Al ritorno, il bus transiterà da via del Mulino Vecchio (nell’area abitativa delle Roselline) poi, una volta a Grosseto e raggiunta la fermata di via Bulgaria, effettuerà coincidenza con la linea g1 che qui transita, con direzione rispettivamente Ospedale/Maremà o Centro/Aurelia Antica. Il centro abitato di Roselle, che finora era servito solo da autobus extraurbani in transito, avrà quindi un nuovo servizio urbano a cadenza programmata.

Questa linea prevede collegamenti giornalieri, dal lunedì alla domenica, a partire dalle 6.30 del mattino con ultima corsa in partenza dalla Stazione Fs alle 20.

Maggiore frequenza per la linea g3

La cadenza oraria della linea urbana g3 scenderà dagli attuali 30 minuti a 20 minuti, con servizi quotidiani (7 giorni su 7), dalle 6.30 (prima corsa) alle 19.50 (ultima corsa). Ciò permetterà di migliorare il servizio per gli utenti della zona via Castiglionese-via Orcagna-via Mascagni-via Liri-via Senese-Ospedale.

Nuove fermate

Il potenziamento della rete urbana di Grosseto renderà necessaria anche l’attivazione di 7 nuove fermate urbane, che in una prima fase saranno posizionate in modo temporaneo, così da verificare l’effettiva efficacia rispetto alle esigenze dell’utenza e della cittadinanza. Le nuove fermate saranno poste rispettivamente: due nella zona delle Roselline, una a Porta Corsica, una in via Mazzini di fronte alla Biblioteca Chelliana, una nella piazzetta di fronte la Banca Mps del centro (denominata Corso Carducci), una in via Saffi (denominata Cassero) ed una in via Amiata (denominata piazza Nassirya).

L’attivazione della rete urbana dei trasporti di Grosseto sarà accompagnata da una campagna di comunicazione dedicata.