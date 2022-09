Asta pubblica per la vendita di terreno in via Pioppi

Follonica: Il Comune di Follonica ha indetto un'asta pubblica per la vendita di un lotto edificabile di mq 1712 in via dei Pioppi - scadenza 26 settembre ore 12. Il valore minimo posto a base d’asta è di 430.000 euro. Dovrà essere espletata mediante presentazione di offerta segreta in aumento di almeno il 5% rispetto al prezzo posto a base d’asta. I plichi contenenti le domande saranno aperti in seduta pubblica nel palazzo Comunale di Follonica, Ufficio Patrimonio (via Roma) il 29 settembre 2022.

Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire al “Comune di Follonica- Largo F. Cavallotti n. 1 - 58022 Follonica” per posta a mezzo plico raccomandato ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o anche a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Follonica, che ne rilascerà apposita ricevuta, un plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/09/2022

Il bando, nel quale è possibile consultare tutti i requisiti, le garanzie e le modalità di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale, nella sezione “Bandi di gara e Amministrazione Trasparente”.

www.comune.follonica.gr.it