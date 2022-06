Assunzioni, il Comune di Capalbio cerca tre agenti di polizia

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà pervenire entro domenica 3 luglio.



Capalbio: È stato pubblicato dal Comune di Capalbio il bando di concorso pubblico per l’assunzione di tre agenti di polizia municipale, a tempo pieno e determinato. “L’obiettivo – commenta il sindaco – è quello di rafforzare la sicurezza e il presidio del territorio, soprattutto nel periodo della stagione estiva. Siamo consapevoli che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un innalzamento delle presenze e, dunque, riteniamo fondamentale poter contare anche sui nuovi membri della polizia locale per gestire soprattutto la circolazione, veicolare e non solo, in tutta l’area comunale”. La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro domenica 3 luglio. Per conoscere tutte le informazioni relative alle modalità e alle tempistiche della domanda è possibile consultare il sito del Comune di Capalbio (http://comune.capalbio.gr.it/).