Associazione V.I.T.A. Odv: "L'indifferenza è intollerabile"

Albinia: «Il 29 marzo scorso siamo riusciti ad ottenere, dopo lunga insistenza, una videoconferenza con l'Assessora Monni, riguardo alla situazione del Bacino del Fiume Albegna.



In quella sede - si legge nella nota di Aldo Leonzi Presidente dell'Associazione V.I.T.A. Odv - ci ha comunicato che, da lì ad un mese in occasione dell'inaugurazione dell’inizio dei lavori per la cassa di espansione di Campo Regio, avrebbe colto l’occasione per incontrarci e prendere visione personalmente delle criticità che segnaliamo ormai da quasi 10 anni.

Evidentemente non ha ben capito le nostre preoccupazioni visto che, oltre a non averci dato la possibilità, durante la videoconferenza, di rappresentare in maniera esauriente le nostre istanze accampando la scusa di un incontro imminente, ad oggi, dopo oltre tre mesi, non abbiamo ancora ricevuto nessuna convocazione.

I lunghi periodi di siccità, come quello che stiamo vivendo, sono spesso l’anticamera di piogge devastanti e questo non fa che aumentare le nostre preoccupazioni per il prossimo autunno.

Durante il primo Tavolo tecnico, pianificato a Gennaio 2020 all’indomani della quasi alluvione di Novembre 2019, la regimazione delle acque nel tratto di fiume a monte di Marsiliana era stata ritenuta, da Noi (che lo abbiamo sempre sostenuto) dagli organi tecnici della Regione e dai Sindaci del territorio, tutti in coro unanime, assolutamente indispensabile per diminuire i tempi di corrivazione e prevenire fenomeni estremi.

A distanza di due anni dobbiamo purtroppo prendere atto che non ci sono iniziative concrete in tal senso e che si devono ancora iniziare gli studi.

Le “bombe d’acqua” alternate ai lunghi periodi di siccità sono un segnale ormai evidente di come il clima sta cambiando….non è pensabile trattare questi due aspetti in maniera separata.

Raccogliere a monte le acque delle piogge autunnali/invernali sarebbe utile sia per diminuire i tempi di corrivazione del fiume ma sarebbe anche una risorsa preziosa durante i periodi di siccità e in caso di incendi, come è successo pochi giorni fa in località Sgrillozzo. Se non ci fosse stato il laghetto nelle vicinanze, sarebbe stato un disastro maggiore.

Sarà un inverno difficile, non è possibile continuare a vivere così.

È tempo di concentrare gli sforzi su ciò che serve realmente al percorso di messa in sicurezza del bacino dell’Albegna, come riportato nel documento inviato al Presidente Giani nel febbraio 2022, dove lo chiedevano i cittadini, le Aziende, le Associazioni, le Amministrazioni Comunali, il territorio tutto.

Sono trascorsi ormai quasi 10 anni, dalla prima alluvione del 2012 che ha devastato il nostro territorio e le nostre vite. La sofferenza di quei giorni è indelebile e l’indifferenza non la possiamo più tollerare».