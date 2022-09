Assemblea pubblica a Ribolla su impianto biogas

Roccastrada: Venerdi 30 settembre, alle ore 21.00, si terrà una assemblea pubblica presso il teatro ex-Cinema Mori di Ribolla per discutere l'avanzamento del progetto per l’impianto di biometano in Pian del Bonucci – Ribolla.

La conferenza dei servizi di marzo aveva temporaneamente sospeso il procedimento chiedendo alla ditta Mpn 1 Green Energy s.r.l, di presentare le ulteriori integrazioni al progetto richieste da alcuni enti. Le osservazioni sono state presentate, ma non ci è parso che chiariscano i punti interrogativi rimasti in sospeso a marzo (ad esempio manca un progetto esecutivo vero e proprio, non si sa da dove arrivano i materiali che alimenteranno l'impianto, non sono chiare le modalità di spandimento del digestato, non vengono analizzate le ricadute sulla viabilità locale e la destinazione urbanistica); di conseguenza le grosse criticità permangono. Comunque, una quarta ed ultima conferenza dei servizi decisoria è stata fissata per il 5 di ottobre prossimo e, come già a marzo, anche questa volta i comitati sono rimasti fuori dalla discussione vera e propria, possono intervenire solo inoltrando le osservazioni per via telematica, osservazioni che non è ben chiaro se vengano prese realmente in considerazione. L’impianto in questione è di grosse dimensioni e, se si pensa che il 50% degli impianti a biomassa della Toscana sono localizzati nella provincia di Grosseto, c’è di che preoccuparsi.

L'assemblea vedrà la partecipazione del Comitato Val di Farma, del Forum Ambientalista Toscano, del Comitato Aria pulita di Grosseto, dei rappresentanti di alcune aziende agricole del territorio e del Sindaco, nonché Presidente della Provincia, Francesco Limatola. Tutti coloro che hanno a cuore il futuro del territorio e che vogliono approfondire quello che la realizzazione di tale impianto potrà significare sono caldamente invitati a partecipare.