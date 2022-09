Assemblea dei soci di Uscita di Sicurezza: approvato il bilancio, confermato il Cda

Terrosi: “Abbiamo attraversato momenti difficili, ma stiamo lavorando per sostenere i soci e la comunità, anche attraverso nuove collaborazioni”.



Grosseto: Con un bilancio di 13 milioni di euro, oltre 390 tra soci e dipendenti e un consiglio di amministrazione completamente confermato, la cooperativa Uscita di Sicurezza si prepara, nell’anno a venire, ad affrontare nuove sfide. Si è tenuta ieri, infatti, l’assemblea dei soci della cooperativa nata a Grosseto nel 1987, che eroga, sul territorio provinciale, una serie di servizi e prestazioni che spaziano da quelli tradizionali di sostegno alla persona a quelli del più “giovane” ramo di azienda dedicato alla ristorazione e a piccoli lavori di manutenzione.

“Abbiamo attraversato, negli ultimi due anni momenti difficili legati alla pandemia – commenta il presidente Luca Terrosi – a cui si aggiunge adesso la preoccupazione per il caro-energia e i conseguenti aumenti che incidono pesantemente anche su un bilancio sano come quello che possiamo vantare, soprattutto per la gestione delle strutture, come le residenze per anziani e disabili: ma da tempo sia al lavoro per cercare di trovare soluzioni che non vadano a impattare sulla qualità dei servizi e, soprattutto, sui costi per i clienti che ricorrono a noi sul mercato privato. Anzi, stiamo operando per creare collaborazione che ci rendano ancora più competitivi. Crediamo da sempre, infatti, che il nostro ruolo, vista la nostra natura di società cooperativa, sia quello di dare risposte alla comunità: in termini di posti di lavoro che riusciamo a creare e di risposte che possiamo dare ai bisogni”. Al centro dell’attenzione della cooperativa, non solo i servizi per persone anziane e disabili e per le loro famiglie, che spesso hanno bisogno di supporto nel carico del lavoro di cura, ma anche quelli per i bambini e i ragazzi: “Crediamo che proprio loro debbano essere al centro delle nostre politiche aziendali, non solo perché si tratta di una categoria che ha sofferto in modo pesante gli esiti della pandemia, ma perché sono il nostro presente. Per questo abbiamo avviato una serie di progetti pensati per favorire la socializzazione e la crescita dei giovani nella comunità”.

Ad affiancare il presidente nei prossimi mesi saranno Valentina Bonucci, Chiara Cardoselli, Genni Finocchi, Anna Laurita, Anna Lo Bello, Donatella Mazzieri, Vanni Pieri, (vicepresidente) Paolo Tusa, Maria Cristina Vanzelli, Paola Vaselli (vicepresidente). Il consiglio di amministrazione, eletto all'unanimità, nominerà nei prossimi giorni, il presidente.

Eletto anche il collegio dei revisori dei conti che è formato da Michele Agostini, alla presidenza, Lucio Moroni e Paolo Prisciandaro.

Nella foto il consiglio di amministrazione di Uscita di Sicurezza, da sinistra: Anna Lo Bello, Paolo Tusa, Maria Cristina Vanzelli, Vanni Pieri, Paola Vaselli, Luca Terrosi, Anna Laurita, Genni Finocchi, Donatella Mazzieri, Chiara Cardoselli, Valentina Bonucci.