Asl, punto prelievi oggi non sono agibili a causa di una infiltrazione di acqua

Grosseto: La direzione medica dell'ospedale Misericorida informa i cittadini che gli ambienti del punto prelievi oggi non sono agibili a causa di una infiltrazione di acqua proveniente dal soffitto, probabilmente provocata dalla rottura di una tubazione.

I prelievi di sangue di questa mattina sono stati comunque assicurati al distretto di via Don Minzoni, dove i cittadini potranno recarsi anche lunedì 24 ottobre, mentre da martedì 25 riprenderà l'attivita del centro prelievi dell'ospedale. Il personale dell'ufficio tecnico è sul luogo per accertare se vi siano altre aree interessate e provvedere alla soluzione. La direzione si scusa e assicura massimo impegno per ridurre più possibile il disagio per i cittadini.