Redazione Grosseto: La Asl sudest informa che sabato 9 luglio il call center della Asl Toscana sud est di Grosseto sarà chiuso per l'effettuazione di alcuni lavori. I cittadini della Provincia di Grosseto che devono prenotare delle prestazioni possono farlo online, oppure recandosi nelle farmacie abilitate o telefonando ai numeri dei CUP di Arezzo 0575379100 e Siena 0577767676. Lunedì il servizio tornerà alla normalità.

