Artisti di strada e motorata dei Babbi Natale, ecco le iniziative del fine settimana

Il 23 dicembre spettacolo degli artisti di strada e laboratorio per bambini al museo archeologico. Il 24 dicembre la motorata dei Babbi Natale



Massa Marittima: Proseguono le iniziative per le festività natalizie. Il 23 dicembre, alle ore 17, va in scena “C’era una volta”, spettacolo di artisti di strada, in piazza Garibaldi, organizzato dall’associazione Le Brutte Persone. Lo stesso giorno per i più piccoli, alle 16 e 30, è organizzato il laboratorio “Bolle di Natale”, al Museo Archeologico a cura dell’associazione La Casina di Babbo Natale e la cooperativa Zoe. Prenotazioni: 0566 906525 accoglienzamuseimassa@gmail.com





E poi, a partire dalle 18 e 30, appuntamento con i “Venerdì di Piazza”, l’apericena a tema, da consumare in piedi, in piazza Garibaldi, con i vini dell’azienda Morisfarms, gli assaggi di salumi e formaggi e bruschetta con olio dell’azienda agricola Simonetta Pimpinelli.

Il 24 dicembre, alle 17 e 30, è in programma la motorata dei babbi Natale, che partirà da piazza XXIV maggio per arrivare in piazza Garibaldi alle ore 18. L’evento è organizzato da Motoclub Massa Veternensis e dall’associazione La Casina di Babbo Natale. Babbo Natale e i suoi accompagnatori al termine della motorata si intratterranno in piazza per le foto e per i giochi di gruppo. In palio ci sono i premi offerti dalla pro loco di Massa Marittima.

Inoltre resterà aperto il Villaggio di Babbo Natale, nei 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre e nei giorni 5 e 6 gennaio, dalle ore 16 alle 19 e 30. Il Villaggio è allestito in vicolo Porte, dall’associazione La Casina di Babbo Natale, che ha ricreato i diversi ambienti curando tutti i particolari: dalla camera, alla cucina dove Mamma Natale è indaffarata a preparare i dolci e poi la stanza in cui i bambini possono parlare con Babbo Natale e farsi scattare una bella foto ricordo. C’è anche l’ufficio postale con l’elfo postino a cui consegnare la letterina da spedire a Babbo Natale e dove, dopo il 25 dicembre, sarà possibile consegnare anche eventuali reclami se non è arrivato il regalo desiderato. Lungo il percorso si incontra la renna Rudolph, il villaggio degli elfi, il giardino incantato con l’albero parlante che racconta le storie e i più fortunati potranno incontrare anche il Grinch.

La pista di pattinaggio a cura della pro loco resterà aperta da venerdì 23 dicembre a sabato 7 gennaio, dalle 15 alle 20 e dalle 21 alle 24. Domenica 8 gennaio dalle 15 alle 20, e il 31 dicembre, per il Capodanno la pista sarà aperta dalle 15 fino a tarda notte. Contemporaneamente farà servizio Il Barrino allestito accanto alla pista. Per le festività natalizie sarà inoltre visitabile la mostra “Segni e simboli. Clan Famigliari etruschi al lago dell’Accesa”, al Museo archeologico Giovannangelo Camporeale. Si tratta dei corredi funebri rinvenuti in alcune tombe della necropoli del Lago dell’Accesa e per la prima volta esposti a Massa Marittima. La mostra rimane visitabile fino al 4 giugno 2023 e durante le festività natalizie, sarà aperta tutti i giorni. dalle 9 e 30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Unico giorno di chiusura il 25 dicembre. Anche il 31 dicembre sarà aperta tutto il giorno mentre l’1 gennaio sarà visitabile dalle 14 alle 18. Info: 0566 906366