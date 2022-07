Artigiani per la vita: alla Cava di Roselle l’evento di raccolta fondi

Una gustosa cena, preparata da artigiani, dirigenti e dipendenti di Cna, e l’intrattenimento con musica, esibizioni di acrobatica aerea e, per i più piccoli, lo spettacolo di magia



Grosseto: Sarà una serata all’insegna del buon cibo, della musica e dell’intrattenimento, ma soprattutto dedicata alla solidarietà, quella in programma per venerdì 29 luglio alla Cava di Roselle (Grosseto). Torna, infatti, “Artigiani per la vita”, la manifestazione di raccolta fondi che da anni Cna Grosseto organizza per sostenere le realtà del territorio che si occupano della salute e del benessere delle persone.





“Siamo molto felici di tornare a festeggiare tutti insieme, a maggior ragione per uno scopo come la raccolta fondi – dice Riccardo Breda, presidente dell’associazione – dopo che l’emergenza sanitaria ci ha costretto, negli ultimi due anni, a rivedere la nostra tradizionale serata. Quest’anno, di nuovo, saremo alla Cava di Roselle e lo faremo con il consueto impegno ed entusiasmo”. Saranno, come sempre, dipendenti, associati e dirigenti di Cna Grosseto a rimboccarsi le maniche per preparare la cena – che prevede un menu a base di antipasti misti di terra, pici alla boscaiola, mallarones al pesto, arista con contorno di insalata verde e patate al forno, cocomero e dolce, acqua e vino – con l’aiuto del cuoco Mauro del Principe. “Ringraziamo tutte le persone e gli sponsor che si sono resi disponibili a sostenere la nostra iniziativa – dice Daniela Morosini, presidente del comitato di zona grossetana e promotrice dell’iniziativa - e soprattutto le oltre 50 persone, tra dipendenti dell’associazione e titolari delle imprese associate, che si metteranno ai fornelli e gestiranno la logistica per la buona riuscita della nostra serata”.

I fondi raccolti con “Artigiani per la vita” andranno, quest’anno, a finanziare l’acquisto di strumenti per l’hospice “Roberto Ciabatti” dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dell’unità funzionale Cure palliative dell’Azienda Usl Toscana sud est. “Non posso che ringraziare Cna per la sensibilità dimostrata – commenta Anna Paola Pecci, responsabile dell’unità funzionale cure palliative dell’Asl Toscana sud est – nei confronti delle cure palliative; si tratta di un’attività portiamo avanti in hospice, in day hospital, in ambulatorio ma soprattutto sul territorio. Per questo, il ricavato della cena sarà utilizzato per acquistare un ecografo portatile, che ci consentirà di erogare anche a domicilio prestazioni per la terapia sintomatica, ad oggi erogate in hospice d day hospital. Per i nostri pazienti, che sono assistiti gratuitamente dai nostri medici, infermieri e oss, essere seguiti a domicilio è un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita”.

“Sostenere le realtà del territorio che si occupano della salute dei cittadini è per noi fondamentale – aggiunge Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – e lo dimostra non solo la grande adesione che abbiamo sempre avuto a livello di partecipanti, ma anche la disponibilità del ‘mondo di Cna Grosseto’, che non si tira mai indietro ma, al contrario, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per rendere la serata perfetta”. Ad allietare la serata, accompagnando la cena, sarà la musica di The music crew band, con il suo ricco repertorio che ripercorre la storia della musica internazionale degli ultimi 50 anni, spaziando tra i generi: dal soul al funky, al rythm’n’ blues. La band, attiva dal 2014, è formata da 11 elementi ed è caratterizzata da una ricca sezione di fiati. Questa la formazione: Leonardo Peruzzi (basso), Andrea Morucci (chitarra), Marco Sorresina (tastiere), Tommaso Niccolai (batteria), Arturo Giordano (percussioni) Silvia Ciabattini e Sofi Oliva Chada (voci), Mauro Innocenti (sax baritono), Lucio Labate (sax tenore), Emanuele Barbetti e Giulio Mari alle trombe. Oltre alla musica, sguardi puntati per un’esibizione scenografica di grande impatto di acrobatica aerea, a cura dell’associazione Aerial Fondino: gli spettatori potranno godersi acrobazie spettacolari, giravolte e cadute su teli per creare posizioni sempre più inusuali e appariscenti. Ad esibirsi saranno Martina Ombronini e Gemma Pieraccini, istruttrici di questa emozionante disciplina, accompagnate da cinque allievi dell’associazione, che opera alla palestra di arrampicata sportiva Il Fondino 2.0, con bambini e ragazzi dai 6 anni in su.

A questo si aggiunge uno strabiliante spettacolo di magia del Mago Andrè e la conduzione di Carlo Sestini che farà da collante tra i vari momenti di intrattenimento, ma anche di approfondimento per presentare le attività delle cure palliative. Inoltre, durante la serata saranno presenti i sommelier della delegazione di Grosseto dell'associazione Ais e della Scuola europea sommelier, che cureranno la degustazione di benvenuto. “Speriamo di riuscire a chiamare a raccolta, come per le precedenti edizioni, tante persone – dice Davide Pecci, funzionario di Cna Grosseto e referente per le prenotazioni – in modo da poter sostenere in modo concreto una nobile causa”. Per dare il proprio contributo e partecipare all’evento è possibile chiamare il numero 0564 4711 o scrivere a: associazione@cna-gr.it

GLI SPONSOR

La manifestazione è sostenuta da numerosi sponsor. Ecco di chi si tratta: Banca Tema, Conad, Cava di Roselle (di Uscita di Sicurezza), Assocoop Toscana, Tv9, Amore di Maremma, Favilli Rinaldo, Sapori di Toscana, Plastiho, Eventi perfetti, Consorzio di tutela del Morellino di Scansano, Ais Toscana delegazione di Grosseto, Caseificio sociale di Manciano, Pasticceria Gianni di Mella Salvatore, Scuola europea sommelier, Pasticceria e panificio I Frutti del grano, Il Fondino 2.0 climbing farm, Rosati Carta, Maremma in diretta.