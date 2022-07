Artigiani per la vita alla Cava di Roselle l’evento di raccolta fondi

Per presentare la serata, che vede anche momenti di intrattenimento e spettacolo per accompagnare la cena, è in programma una conferenza stampa venerdì 22 luglio, alle 10.30, nella sede di Cna Grosseto, in via Birmania 96



Grosseto: Torna “Artigiani per la vita”, l’evento di solidarietà organizzato da Cna Grosseto il 29 luglio prossimo alla Cava di Roselle. Quest’anno i fondi raccolti con la cena, che vede anche momenti di spettacolo e intrattenimento, saranno destinati all’acquisto di strumentazioni per l’hospice “Roberto Ciabatti” di Grosseto, dell’unità funzionale “Cure palliative” dell’Azienda Usl Toscana sud est diretto da Anna Paola Pecci.

Per presentare tutti i dettagli della serata, che vede la collaborazione di molti soggetti del territorio, oltre che degli artigiani e dei dipendenti di Cna, è in programma una conferenza stampa per venerdì 22 luglio, alle 10.30, nella sede dell’associazione in via Birmania 96 a Grosseto.

Saranno presenti all'incontro con la stampa: Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto, Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto, Daniela Morosini, presidente del comitato di zona di Grosseto di Cna, Davide Pecci, che coordina l’evento per Cna Grosseto, e Anna Paola Pecci, responsabile dell’unità funzionale Cure palliative dell’Azienda Usl Toscana sud est, oltre agli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione.