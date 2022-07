Artemare Club, un sabato all’Argentario di incidenti e affondamenti

Monte Argentario: Troppe barche indisciplinate, molta imperizia e forse anche poca manutenzione e prima o poi gli incidenti in mare avvengono, questo sabato all’Argentario una barca a vela di 15 metri ed uno yacht pare un Canados di 70 piedi si sono scontrati nel tratto di mare tra l'Isola del Giglio e l'Argentario verso le 17.30 la barca a vela si sarebbe spezzata in due, con una persona morta, un'altra dispersa e alcune tratte in salvo dai mezzi navali di soccorso.



La collisione sarebbe avvenuta poco fuori Punta Ciana, nei pressi dell’Isolotto verso l’Isola del Giglio, sul posto sono intervenuti i mezzi nautici dei Vigili del fuoco e della Guardia Costiera con sommozzatori e l’impiego di uno o più elicotteri. Nella mattinata era anche affondata una barca al Porto del Valle di Porto Santo Stefano per cause da accertare.

L’anno scorso Artemare Club aveva già lanciato l’allarme sui troppi incidenti in mare, organizzando ad agosto nella propria sede di Porto Santo Stefano un evento con ospiti titolati, che ripeterà per analizzare la situazione complessiva della sicurezza del settore nautico all’Argentario in grande crescita e darne informazione.